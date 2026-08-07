Sociedad

Indira García Asume Presidencia de la Autoridad Garante del Poder Judicial en Transparencia

Por unanimidad, fue designada la Magistrada Indira Isabel García Pérez, quien vigilará que la transparencia sea el pilar del Poder Judicial

Indira García Pérez Asume Presidencia de la Autoridad Garante del Poder JudicialMomento en que Indira García Pérez asumió la Presidencia de la Autoridad Garante del Poder Judicial. Foto: Órgano de Administración Judicial del PJF

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Este órgano colegiado se encargará de resolver asuntos sobre acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas dentro de los órganos del PJF, con excepción de la SCJN

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