Indira García Asume Presidencia de la Autoridad Garante del Poder Judicial en Transparencia

Luego que el Órgano de Administración Judicial, Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instalaron la Autoridad Garante en materia de transparencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Se decidió, por unanimidad, que la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), fue designada como primera presidenta de dicho organismo público colegiado, que estará encargado de resolver asuntos sobre acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas dentro de los órganos del PJF, con excepción de la Suprema Corte de la Nación (SCJN).

Transparencia, pilar del Poder Judicial

Al respecto Indira Isabel García Pérez destacó que “el tiempo de la opacidad en el Poder Judicial de la Federación ha terminado”, y que, “la transparencia es el único camino para recuperar la confianza que hoy nos exige el pueblo”.

Puntualizó que la Autoridad Garante asume una postura clara:

“La transparencia no es una concesión generosa de los Poderes del Estado al ciudadano; es un derecho humano y un deber irrenunciable de la autoridad para con el pueblo”.

Y que “la mayor fortaleza de las instituciones radica en nunca temer por ser observadas y en rendir cuentas puntualmente”.

Explicó que "los derechos humanos no pueden estar en la sospecha de corrupción e impunidad, porque ahí es donde florece la sombra”.

La Presidencia de la Autoridad Garante se designará por mayoría de votos para periodos de un año. Foto: Órgano de Administración Judicial del PJF

La funcionaria añadió que “Cuando abrimos las puertas de los juzgados y tribunales a la observación pública, demostramos la honestidad y el valor del trabajo que día a día realizan jueces, magistrados y miles de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que sirven al país con profesionalismo y rectitud”, recordó que las decisiones de la Autoridad Garante serán aplicables para el TEPJF; el TDJ y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Así funcionará la Autoridad Garante

Se explicó que la Presidencia de la Autoridad Garante será rotativa entre sus integrantes, y se designará por mayoría de votos para periodos de un año, comprendidos del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente, excepto en esta ocasión cuya titular entró en funciones al momento de la instalación del órgano.

Se avalaron por unanimidad los acuerdos por los que se emiten las Reglas de Operación y Funcionamiento de la Autoridad Garante; su sede y Oficialía de Partes, y los Lineamientos Generales que establecen las bases en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.