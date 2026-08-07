Marina Intercepta Embarcación que Transportaba una Tonelada de Cocaína en el Pacífico

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente 1,170 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a seis personas durante una operación de vigilancia marítima realizada a unas 460 millas náuticas al sur de Acapulco, Guerrero, en aguas del océano Pacífico.

¿Cómo se realizó el aseguramiento?

De acuerdo con un comunicado, la acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, en los que personal naval localizó una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda, en la que viajaban seis tripulantes.

Como resultado de los trabajos de vigilancia marítima que realiza la @SEMAR_mx en aguas del Océano Pacífico, en Acapulco, Guerrero, se aseguró una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína y 2,450 litros de combustible, también fueron detenidas 6 personas.… pic.twitter.com/j5o51nCQU4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 7, 2026

¿Qué se aseguró durante la inspección?

Tras la inspección de la embarcación, personal naval aseguró:

39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente 1,170 kilogramos de presunta cocaína.

La embarcación menor, equipada con tres motores fuera de borda.

49 bidones con aproximadamente 2,450 litros de combustible.

Tres equipos de comunicación satelital.

Dos radiobalizas.

Fueron detenidas las seis personas que se encontraban a bordo de la embarcación: tres de nacionalidad mexicana y tres de nacionalidad ecuatoriana.

AMP