Narcotráfico

Marina Intercepta Embarcación que Transportaba una Tonelada de Cocaína en el Pacífico

Fueron detenidas las seis personas que se encontraban a bordo de la embarcación: tres mexicanos y tres ecuatorianos

La acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima. Foto: SemarLa acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima. Foto: Semar

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