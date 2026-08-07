Seguridad

Muere Joven de 19 Años al Desvanecerse en Calles de Saltillo

Una joven de 19 años murió al desvanecerse en las calles de la colonia Jardines Coloniales en Saltillo.

Muere Joven de 19 Años al Desvanecerse en Calles de SaltilloLa joven salió de un establecimiento de uñas cuando se desvaneció en la vía pública. Foto: N+

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