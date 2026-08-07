Muere Joven de 19 Años al Desvanecerse en Calles de Saltillo

Una joven de 19 años perdió la vida luego de desvanecerse en plena vía pública, en la colonia Jardines Coloniales en la ciudad de Saltillo. Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Relieves y avenida De Los Campanares, momentos después de que la joven saliera de un establecimiento de uñas al que había acudido para recibir un servicio. Familiares llegaron al sitio para realizar la identificación.

La víctima fue identificada como Yulissa "N", de manera preliminar se señaló que pudo tratarse de un infarto al miocardio; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Muere guardia al desvanecerse en su trabajo en Piedras Negras

El 9 de julio, un guardia de seguridad del Poder Judicial del Estado perdió la vida mientras se encontraba en su turno laboral en Piedras Negras. El hombre se desvaneció repentinamente, por lo que trabajadores solicitaron la presencia de una ambulancia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales. Las autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento.