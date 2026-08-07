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Raúl Jiménez en el Wolverhampton vs Port Vale: Así Fue Ovacionado en su Regreso al Equipo

El mexicano Raúl Jiménez fue recibido como ídolo, en su vuelta a la cancha de los Wolves luego de tres años de ausencia

Raúl Jiménez se emocionó por el efusivo recibimiento de los aficionados del WolverhamptonRaúl Jiménez se emocionó por el efusivo recibimiento de los aficionados del Wolverhampton. Foto: Getty Images

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Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras 3 años y es ovacionado como ídolo. Con 40 goles en Premier, su legado sigue vivo. Descubre más sobre su emotivo regreso.

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