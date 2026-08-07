Raúl Jiménez en el Wolverhampton vs Port Vale: Así Fue Ovacionado en su Regreso al Equipo

Este viernes 7 de agosto el delantero Raúl Jiménez vivió un momento espectacular, ya que recibió un recibimiento de ídolo en su regresó al Moulineaux Stadium. El seleccionado mexicano fue ovacionado por la afición del Wolverhampton, en el partido ante el Port Vale.

Raúl entró de cambio en el partido de la EFL Cup (Carabao Cup) , cuando su equipo ya goleaba 3-0 al Port Vale. Fue un momento bastante emotivo, porque la gente se puso de pie a los 70 minutos del partido para aplaudir y ovacionar al delantero. Y es el que el “Lobo mexicano” volvió al Moulineaux Stadium luego de tres años de ausencia.

Como se sabe, Jiménez llegó al Wolverhampton en el 2018 y en poco tiempo se ganó el corazón de los seguidores del club, gracias a su carisma y a su poder goleador. Allí estuvo hasta el 2023, cuando fue traspasado al Fulham. Y tres años después está de regreso en el club al que considera “su segundo hogar” luego de México.

Surgido de la cantera del América y luego de su paso por equipos como el Atlético de Madrid, Benfica y Fulham, el “Lobo Mexicano” espera despedirse de Europa con la playera de los Wolves. Actualmente tiene 35 años, así que el fin de su carrera deportiva se acerca. De hecho, se espera que todavía regrese al América para una última temporada en la Liga MX antes de colgar los botines.

Logros de Raúl Jiménez con la playera de los Wolves

La historia de Raúl Jiménez con el Wolverhampton está repleta de registros históricos y momentos inolvidables que lo convirtieron en un auténtico ídolo de la afición inglesa:

Máximo goleador histórico de los Wolves en Premier League: Con 40 anotaciones en la Premier League con la camiseta de los Wolves, Jiménez se estableció como el delantero más prolífico del club en la historia de la máxima categoría inglesa.

Impacto ofensivo total: En un total de 166 partidos disputados con el uniforme de los Wolves, el atacante no solo aportó 57 goles, sino que también registró 23 asistencias, promediando una participación directa en el marcador cada dos encuentros.

Jugador del Año del Club: Fue galardonado de manera consecutiva como el mejor futbolista de la plantilla por parte del equipo y la afición en las temporadas 2018-19 y 2019-20.

Clasificación a competencias europeas: Encabezó la plantilla que llevó al Wolverhampton a disputar la UEFA Europa League, alcanzando la ronda de cuartos de final en la campaña 2019-20.

Con información de N+