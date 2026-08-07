México vs Canadá Sub-20 Rumbo a Olímpicos: Así Asistes Gratis a Partido en Estadio Banorte, CDMX

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) invitó a la afición a apoyar de forma gratuita a la Selección Mexicana Sub-20 en su partido ante Canadá, este viernes 7 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Banorte, en el marco de la semifinal del Campeonato Concacaf Sub-20, con el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en juego.

¿Cómo consigo boletos gratis para el México vs Canadá?

De acuerdo con la convocatoria oficial, quienes deseen asistir al partido deben enviar un correo electrónico a gpedroza@fmf.mx, indicando la cantidad de boletos que necesitan.

¿Qué requisitos debo cumplir para recibir mis boletos?

La persona que reciba los boletos debe tener una cuenta en la aplicación Fanki, plataforma a través de la cual se realiza el envío.

El correo electrónico proporcionado en la solicitud debe ser el mismo que esté dado de alta en la aplicación Fanki.

Todos los boletos serán exclusivamente digitales, por lo que no habrá entradas físicas.

La entrega está sujeta a disponibilidad, por lo que no se garantiza que todas las solicitudes puedan ser atendidas.

¿Cuándo y dónde es el partido?

El México vs Canadá se disputará el viernes 7 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), en la Ciudad de México.

Convocatoria de la Conade. Foto: Conade

¿Qué se juegan México y Canadá en este partido?

El encuentro corresponde a una de las semifinales del Campeonato Concacaf Sub-20 2026, torneo que se disputa del 25 de julio al 9 de agosto en Puebla y la Ciudad de México.

Ambas selecciones ya aseguraron su boleto al Mundial Sub-20, pero el partido también podría definir un lugar directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que el ganador del cruce entre México y Canadá obtendría el pase automático a la justa olímpica si Estados Unidos avanza previamente a la final del torneo.

México llega a esta instancia con paso perfecto: cuatro victorias en cuatro partidos, 13 goles a favor y ninguno en contra, luego de vencer 4-0 a Panamá en cuartos de final. Canadá, por su parte, llega tras superar 3-1 a Jamaica en tiempos extra, con un registro de dos victorias y dos empates en el torneo.

AMP