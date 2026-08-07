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México vs Canadá Sub-20 Rumbo a Olímpicos: Así Asistes Gratis a Partido en Estadio Banorte, CDMX

La Selección Mexicana se juega ante Canadá el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El Estadio Banorte de la Ciudad de México. Foto: CuartoscuroEl Estadio Banorte de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
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