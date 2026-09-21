Seguridad

Encuentran Cuerpo de Hombre Dentro de Acequia en Nava, Coahuila

El hallazgo fue realizado por ciclistas que transitaban por el sector

Encuentran Cuerpo de Hombre Dentro de Acequia en Nava, CoahuilaElementos de seguridad acudieron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo. Foto: N+

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