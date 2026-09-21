Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de una acequia ubicada en el Centro de Nava, luego de que vecinos reportaran intensos olores fétidos que provenían del canal de riego.

El reporte se realizó en el cruce de las calles Francisco I. Madero e Hidalgo, hasta donde acudieron oficiales del Mando Coordinado Policial para atender la situación.

En el lugar, los elementos entrevistaron a Eduardo 'N', de 54 años, quien explicó que unos ciclistas se percataron de la situación y, al acercarse para revisar, observaron calzado que flotaba en el agua, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Los oficiales realizaron una inspección y confirmaron la presencia del cuerpo, que vestía pantalón de mezclilla azul, camisa roja a cuadros y tenis negros.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y obtener elementos que permitan establecer su identidad.