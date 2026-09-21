Llegó la primera pausa de la temporada 2026/2027 en el futbol internacional. La primera Fecha FIFA de la campaña empieza esta semana con una larga lista de amistosos internacionales, así como partidos de carácter oficial en torneos como la Nations League de la UEFA y de la CONCACAF. La Selección Mexicana tendrá actividad durante este parón y es por eso que en N+ hacemos un repaso de los encuentros que se llevarán a cabo del 24 al 27 de septiembre.

Estos son los partidos que se disputarán el jueves 24 de septiembre. Todos los horarios son en relación al tiempo del centro de México.

Amistosos:

Japón vs Uruguay (4:05 am)

Corea del Sur vs Ecuador (5:00 am)

China vs Maldivas (5:35 am)

Uzbekistán vs Irán (8:00 am)

Palestina vs Nueva Zelanda (3:30 am)

Papúa Nueva Guinea vs Nueva Caledonia (1:00 am)

UEFA Nations League:

Andorra vs Malta (10:00 am)

Liechtenstein vs Lituania (12:45 pm)

Serbia vs Grecia (12:45 pm)

Países Bajos vs Alemania (12:45 pm)

Austria vs Israel (12:45 pm)

Kosovo vs Irlanda (12:45 pm)

Portugal vs Gales (12:45 pm)

Noruega vs Dinamarca (12:45 pm)

CONCACAF Nations League:

Puerto Rico vs Guyana (1:00 pm)

República Dominicana vs Nicaragua (6:00 pm)

Islas Caimán vs Dominica (6:10 pm)

Haití vs Trinidad y Tobago (6:20 pm)

Costa Rica vs Curazao (8:00 pm)

Para el viernes 25 de septiembre esta es la lista de partidos.

Amistosos:

Australia vs Brasil (4:00 am)

India vs Panamá (8:00 am)

México vs Colombia (Horario por definir)

UEFA Nations League:

Italia vs Bélgica (12:45 pm)

Turquía vs Francia (12:45 pm)

Armenia vs Letonia (10:00 am)

Georgia vs Irlanda del Norte (10:00 am)

Hungría vs Ucrania (12:45 pm)

Montenegro vs Chipre (12:45 pm)

Suecia vs Rumania (12:45 pm)

Polonia vs Bosnia y Herzegovina (12:45 pm)

CONCACAF Nations League:

Bermudas vs Guadalupe (1:00 pm)

Barbados vs Santa Lucía (6:00 pm)

Jamaica vs Guatemala (6:00 pm)

Honduras vs Surinam (7:00 pm)

El Salvador vs Martinica (9:00 pm)

Granada vs Cuba (6:00 pm)

Bonaire vs San Cristóbal y Nieves (3:00 pm)

Para el sábado 26 de septiembre hay una larga lista de partidos.

Amistosos:

Estados Unidos vs Perú (2:30 pm)

Canadá vs Chile (5:00 pm)

Vanuatu vs Nueva Caledonia (10:00 pm)

UEFA Nations League:

Eslovenia vs Escocia (7:00 am)

San Marino vs Finlandia (10:00 am)

Macedonia del Norte vs Suiza (12:45 pm)

Albania vs Bielorrusia (12:45 pm)

Islas Feroe vs Kazajistán (10:00 am)

Chequia vs Croacia (12:45 pm)

Inglaterra vs España (12:45 pm)

Eslovaquia vs Moldavia (12:45 pm)

Bulgaria vs Luxemburgo (10:00 am)

Islandia vs Estonia (10:00 am)

CONCACAF Nations League:

Montserrat vs Islas Vírgenes Británicas (1:00 pm)

Antigua y Barbuda vs Anguilla (5:00 pm)

San Martín vs Islas Vírgenes Estadounidenses (2:00 pm)

San Vicente y las Granadinas vs Guyana Francesa (3:00 pm)

Sint Maarten vs Belice (8:00 pm)

Finalmente, la actividad del domingo 27 de septiembre es la siguiente.

Amistosos:

China vs Nueva Zelanda (5:35 am)

Bolivia vs Paraguay (2:30 pm)

Malta vs Liechtenstein (10:30 am)

Fiyi vs Papúa Nueva Guinea (1:00 am)

Seychelles vs Sri Lanka (6:00 am)

Jordania vs Siria (11:00 am)

Kirguizistán vs Maldivas (4:00 pm)

UEFA Nations League:

Gibraltar vs Andorra (10:00 am)

Lituania vs Azerbaiyán (7:00 am)

Serbia vs Países Bajos (10:00 am)

Alemania vs Grecia (12:45 pm)

Australia vs Kosovo (10:00 am)

Israel vs Irlanda (12:45 pm)

Dinamarca vs Gales (10:00 am)

Noruega vs Portugal (12:45 pm)

CONCACAF Nations League