Deportes

Fecha FIFA: Lista de Amistosos y UEFA Nations League del 24 al 27 de Septiembre

Durante estos días se jugarán partidos a nivel de selecciones en todo el mundo; México disputará su primer juego bajo el mando de Rafael Márquez

Cristiano Ronaldo durante un partido de la selección de Portgal en el Mundial 2026Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+