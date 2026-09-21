Deportes

Pentatleta Catherine Mayran Oliver Denuncia Agresión Mientras Entrenaba

La atleta mexicana denunció a través de sus redes sociales la agresión que sufrió mientras entrenaba en un bosque de la Ciudad de México

Catherine Mayran OliverFoto: Instagram (@catherine.mayran)
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