La comunidad del deporte mexicano se encuentra consternada luego de que la destacada pentatleta Catherine Mayran Oliver denunciara públicamente haber sido víctima de una agresión física mientras realizaba su preparación en la Ciudad de México.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la seleccionada nacional detalló que los lamentables hechos ocurrieron el jueves 17 de septiembre, alrededor de las 6:40 horas, cuando cumplía con su rutina matutina de carrera en el Bosque delOcotall.

De acuerdo con el testimonio de la deportista, un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad la interceptó de manera sorpresiva y forcejeó con ella. Pese al peligro y a la tensión del momento, la atleta logró zafarse con rapidez para ponerse a salvo. No obstante, el ataque le dejó algunas lesiones superficiales y moretones en la piel a causa de la resistencia ofrecida.

"Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad", expresó la competidora, quien además acompañó su publicación con imágenes de los rastros del forcejeo.

Oliver hizo un llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía para extremar precauciones en zonas boscosas destinadas al ejercicio. Con evidente frustración ante las condiciones de inseguridad que azotan a los atletas del país, cerró su mensaje con una contundente reflexión: "Es profundamente doloroso que la violencia también nos alcance en lugares que deberían ser seguros. La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir. Te amo mi México, pero me dueles".