Internacional

Migrante Venezolano Herido de Bala por Agente de ICE es Trasladado a Centro de Detención

Los familiares y la defensa de Wilber Rafael Garcés desconocen aún a qué reclusorio fue llevado

Foto: CNN NewsourceFoto: CNN Newsource

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