El migrante venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, quien resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, fue trasladado este domingo a un centro de detención, informó su abogada a la agencia EFE.

La familia y la defensa de Garcés Pérez desconocen a qué centro fue llevado. El hombre permanecía previamente en un hospital de Austin, donde se encontraba en estado grave, según informaron autoridades locales.

Garcés Pérez es ciudadano venezolano y está casado con una mujer que cuenta con estatus migratorio legal en Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, a NPR. No se ha informado públicamente de qué ciudad o estado de Venezuela es originario ni cuánto tiempo llevaba viviendo en Estados Unidos.

La situación migratoria del venezolano es objeto de versiones distintas. Fuentes federales citadas por CBS News y ABC News señalaron que agentes de ICE buscaban detener a un ciudadano venezolano que se encontraba en Estados Unidos sin autorización y tenía una orden de deportación. CBS identificó a Garcés como el hombre al que buscaban los agentes.

Lincoln-Goldfinch, sin embargo, declaró inicialmente que creía que su cliente no tenía antecedentes penales ni una orden final de deportación. Posteriormente, dijo a Associated Press (AP) que desconocía con certeza cuál era su situación migratoria actual.

La abogada también declaró a CBS que, según la información con la que contaba la defensa, Garcés había ingresado legalmente a Estados Unidos, aunque no proporcionó detalles sobre su estatus migratorio actual.

Horas antes del traslado, el hospital notificó a la esposa de Garcés que el hombre había quedado bajo custodia de ICE.

La defensa del venezolano también señaló que la familia había tenido dificultades para obtener información sobre su estado de salud y paradero.

En un mensaje a AP, la abogada indicó que inicialmente no estaba claro si Garcés continuaba hospitalizado bajo custodia de ICE o si había sido llevado a otro lugar.

Tras el tiroteo, alrededor de un centenar de personas se concentraron en una protesta cerca del lugar donde ocurrió el incidente. Una importante presencia policial se desplegó en la zona y algunos manifestantes intercambiaron gritos con agentes que portaban escudos antidisturbios.

Foto: AP

En el sitio también fue localizado un Toyota Corolla azul oscuro con daños en la puerta del lado del pasajero y aparentes impactos de bala. El vehículo fue remolcado al anochecer y posteriormente se restableció la circulación.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, fue cuestionado sobre el paradero del agente federal involucrado. Respondió que las autoridades locales desconocían dónde se encontraba y señaló que esperaba que permaneciera en la ciudad y en Texas mientras se desarrolla el caso.