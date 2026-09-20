Ni siquiera ha debutado como entrenador de la Selección Mexicana y Rafa Márquez ya sufrió su primer revés. A través de un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol anunció que el preparador físico Pol Lorente, abandona el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y pone fin a una etapa que duró dos años con el conjunto nacional.

"Agradecemos su compromiso y dedicación durante los años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en 2024, y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto profesional", dice el comunicado de la FMF. Aunado a esto, el organismo rector del futbol mexicano explicó que para los partidos de la Fecha FIFA en los que México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, la preparación física del equipo estará a cargo de los especialistas que forman parte de la estructura institucional de Selecciones Nacionales.

En ese sentido, el comunicado también detalla que la dirección deportiva del Tricolor, en conjunto con Rafa Márquez, "encabezan la búsqueda del nuevo preparador físico de la Selección Nacional de México".

Aunque aún no es oficial, diversos reportes apuntan a que Pol Lorente se unirá al cuerpo técnico de Javier Aguirre, quien ya tendría un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo entrenador del Valencia en la primera división de España.