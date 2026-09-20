Deportes

Rafa Márquez se Queda sin Preparador Físico; Pol Lorente Abandona su Cuerpo Técnico

La Federación Mexicana de Futbol anunció la salida del español, quien se uniría a Javier Aguirre en su llegada al Valencia

Rafael Márquez, entrenador de la Selección MexicanaFoto: Cuartoscuro
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