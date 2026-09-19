Deportes

Edgar Cadena Pide Ayuda por Problemas de Visa; Peligra su Mundial de Ciclismo

El ciclista explicó en redes por qué aún no sabe si podrá competir junto a Isaac del Toro

Edgar Cadena, ciclista mexicanoFoto: Instagram (@edgar_chucky)

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