El Mundial de Ciclismo empieza en menos de 24 horas con la prueba contrarreloj, pero el equipo mexicano podría no llegar completo a esta primera carrera. A través de sus redes sociales el ciclista mexicano Edgar Cadena explicó que su participación en el mundial está en duda, lo cual significaría un duro golpe para las aspiraciones de Isaac del Toro, pues Cadena es uno de los mejores gregarios que tiene el equipo.

El 'Chucky' compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que detalló la razón del porqué, a menos de un día para que comience el Mundial de Ciclismo en Montréal, Canadá, no sabe si podrá ayudar al 'Torito'. "Quiero contarles que, lamentablemente, aún no es segura mi participación en el Mundial de Ciclismo, ya que mi visa aún no ha llegado", escribió.

El deportista también mencionó que pese a la dificultad de conseguir citas, el proceso de visado se inició con anticipación. "Sin embargo, la entrega está tardando más de lo previsto y ya no es seguro que llegue a tiempo. Es una situación que no depende de mí, de la Unión Ciclista de México, ni de las personas involucradas en el proceso".

En ese mismo sentido, Cadena compartió que ha llevado todo este proceso por su cuenta, cubriendo todos los gastos de la visa, los viajes y las gestiones necesarias, incluida la contratación de una empresa especializada en trámites de visado. "Para mí era muy importante estar en cada una de las pruebas para las que fui seleccionado. He trabajado mucho para llegar a este momento y competir en el Mundial siempre ha sido uno de mis grandes objetivos. Sin embargo, esta situación es ajena a mí y los procesos migratorios están fuera de mi control".

De momento no se sabe si la visa de Edgar Cadena será entregada a tiempo para que pueda competir en el Mundial de Ciclismo, el cual empieza este domingo 20 de septiembre y en el que se esperaba que fungiera como el más grande apoyo de Isaac del Toro en la búsqueda del título. Al respecto, el 'Chucky' reveló que sigue entrenando con la esperanza de que la visa llegue y pueda participar en la prueba de ruta para "ayudar a Isaac y representar a México como nos gustaría".

"En los próximos días, los mantendré informados sobre lo que responda el abogado. Si todo resulta favorable, estaremos en la línea de salida de la prueba de ruta para darlo todo por Isaac y por México", finalizó el mensaje de Edgar Cadena.