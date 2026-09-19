Medio Oriente atraviesa una nueva fase de tensión. Los hutíes, respaldados por Irán, han intensificado sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluidos ataques a aeropuertos civiles, en un conflicto que, advierte Washington, tiene potencial de escalar rápidamente. Ante ese escenario, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Buró de Asuntos Consulares, pidió a sus ciudadanos en la región extremar precauciones y a quienes se encuentran fuera de Medio Oriente reconsiderar seriamente cualquier viaje hacia allá o a través de la zona.

Para muchos estadounidenses en la región, la primera señal del riesgo llega en forma de vuelos cancelados o espacio aéreo cerrado. La dependencia advirtió que quienes se encuentren actualmente en Medio Oriente deben estar atentos a posibles disrupciones en sus planes de viaje y verificar el estatus de sus vuelos directamente con la aerolínea o a través de los sitios de cada terminal. En Irak, donde la Embajada y Consulado de Estados Unidos replicó la alerta entre sus ciudadanos, mencionó específicamente los aeropuertos internacionales de Bagdad, Erbil y Basora, así como el Aeropuerto Internacional Jalal Talabani, en Sulaimaniya.

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El riesgo no se limita al espacio aéreo. El Departamento de Estado señaló que instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, incluidas algunas fuera de Medio Oriente, ya han sido blanco de ataques, y que Irán y grupos afines a ese país podrían dirigirse contra otros intereses estadounidenses en el extranjero o en sitios vinculados con Estados Unidos y sus ciudadanos en cualquier parte del mundo, incluidos negocios e instituciones.

Frente a ese panorama, la dependencia recomendó a los estadounidenses en la región inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), que los conecta con la embajada o el consulado correspondiente y facilita el contacto en caso de emergencia. Pidió también mantenerse alerta del entorno, evitar manifestaciones y aglomeraciones, así como zonas con fuerte presencia policial, dar seguimiento a los medios locales y a las instrucciones de las autoridades, contactar directamente a la aerolínea en caso de cambios en el vuelo, extremar precaución en sitios asociados públicamente con Estados Unidos y mantener un perfil bajo.

Para asistencia, la Embajada de Estados Unidos en Irak proporcionó el número de emergencias en ese país (911), los contactos de la Embajada en Bagdad (BaghdadACS@state.gov) y del Consulado General en Erbil (ErbilACS@state.gov), así como la línea del Centro de Llamadas de Asuntos Consulares del Departamento de Estado: +1-202-501-4444 desde el extranjero o +1-888-407-4747 desde Estados Unidos y Canadá.