Internacional

Embajada de Estados Unidos en Irak Alerta sobre Riesgo de Escalada Imprevista en Medio Oriente

Pide extremar precauciones ante posibles cierres de aeropuertos y cancelaciones de vuelos

Embajada de Estados Unidos en Irak Alerta sobre Riesgo de Escalada Imprevista en Medio OrienteFoto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+