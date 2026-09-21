Seguridad

Intento de Robo a Joyería Moviliza a Policías y Causa Persecución en Orizaba

La intervención de las autoridades provocó que los sospechosos huyeran por distintas calles, generando momentos de tensión entre los habitantes del sector

La intervención de las autoridades en un intento de robo en Orizaba generó tensión y una persecuciónLa intervención de las autoridades en un intento de robo en Orizaba generó tensión y una persecución. Foto: Miguel Monteos de Oca

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Persecución en Orizaba tras intento de asalto a joyería. Dos sospechosos detenidos y un guardia herido

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