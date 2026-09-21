Se registró un intento de asalto a una joyería en Orizaba. Los hechos ocurrieron en el primer cuadro de la ciudad, lo que derivó en detonaciones de arma de fuego, una persecución y la detención de dos personas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando sujetos presuntamente intentaron consumar un robo en el establecimiento.

La intervención de elementos de seguridad provocó que los sospechosos emprendieran la huida por calles del Centro, generándose una persecución que movilizó a corporaciones policiacas.

Durante el incidente, un elemento de seguridad privada resultó lesionado y en medio de la confusión, uno de los presuntos implicados intentó refugiarse en las inmediaciones de un establecimiento; sin embargo, el vigilante, con apoyo de algunas personas que se encontraban en el lugar, logró someterlo y retenerlo hasta la llegada de las autoridades para entregarlo.

El segundo sospechoso fue localizado metros adelante y asegurado por elementos de la Policía Municipal, quienes desplegaron un operativo para controlar la situación y evitar mayores riesgos para la población. La zona fue acordonada y paramédicos brindaron primeros auxilios al guardia que presentó lesiones.