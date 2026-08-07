Adulto Mayor Muere tras Ser Atropellado por Tráiler en Monterrey, Nuevo León

Un adulto mayor falleció la tarde de este jueves tras ser atropellado por un tráiler cuando intentaba cruzar la avenida Ruiz Cortines, a la altura del cruce con Conchello, en el municipio de Monterrey.

El accidente vial fue reportado minutos después de las 16:00 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía de Monterrey, personal de Tránsito y paramédicos de la Cruz Roja hasta el lugar de los hechos.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima intentaba atravesar la transitada avenida cuando fue impactada por la pesada unidad. Tras el golpe, quedó debajo de las llantas traseras del tráiler, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte de manera instantánea.

A la llegada de los cuerpos de auxilio, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y preservar la escena

Víctima no ha sido identificada

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente. Las autoridades informaron que se trata de un hombre de la tercera edad, de tez blanca, cabello canoso y que vestía una camisa a cuadros de varios colores al momento del percance. Entre sus pertenencias no se encontró documentación que permitiera conocer su identidad.

Elementos de Tránsito de Monterrey implementaron un operativo para desviar la circulación y reducir las afectaciones viales ocasionadas por el cierre parcial de la avenida mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como del Servicio Médico Forense, acudió al sitio para realizar el levantamiento de evidencias y trasladar el cuerpo al anfiteatro, donde se espera que pueda ser identificado por sus familiares.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente vial y deslindar las responsabilidades correspondientes en este hecho que cobró la vida de un adulto mayor.