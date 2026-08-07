Accidentes

Adulto Mayor Muere tras Ser Atropellado por Tráiler en Monterrey, Nuevo León

Un adulto mayor perdió la vida la tarde de este jueves luego de ser atropellado por un tráiler cuando intentaba cruzar la avenida Ruiz Cortines, en su cruce con Conchello.

Trailer atropella a adulto mayorTrailer atropella a adulto mayor. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+