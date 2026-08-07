Nu Ya Es Banco en México: Esto Pasará con Cuentahabientes y su Dinero

Nu comenzó a operar oficialmente como banco en México este jueves 6 de agosto de 2026, tras completar su transformación de Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) a institución de banca múltiple.

Para sus más de 15 millones de clientes, el cambio más relevante es la protección de sus depósitos, que pasó de 219 mil a poco más de 3.5 millones de pesos.

¿Qué cambió exactamente para Nu?

Nu recibió el pasado 10 de julio de 2026 la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con supervisión del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para iniciar operaciones como banco.

Con este paso, la empresa dejó de operar bajo la figura de SOFIPO y se convirtió en el banco digital más grande de México, de acuerdo con la propia institución.

Para completar la transición técnica, Nu pausó sus servicios digitales por alrededor de cinco horas la tarde del miércoles previo al cambio, aunque para las 22:30 horas de ese mismo día la aplicación ya operaba con normalidad.

¿Qué pasa con el dinero de los cuentahabientes?

El cambio más importante para los usuarios está en la protección de sus depósitos. Como SOFIPO, el dinero de los clientes de Nu estaba cubierto hasta por 25,000 UDIS (alrededor de 219,904 pesos) a través del Fondo Prosofipo. Como banco, esa protección pasa al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con una cobertura de hasta 400,000 UDIS, equivalentes a tres millones 518 mil 472 pesos.

Esto representa 16 veces más protección para los ahorros de los clientes, y el cambio es automático: los usuarios no necesitan realizar ningún trámite para quedar cubiertos por este nuevo esquema. Este mecanismo protege el dinero de los ahorradores en caso de que una institución financiera llegue a quebrar o sea liquidada por las autoridades.

¿Qué sigue igual para los usuarios de Nu?

De acuerdo con la propia institución, la experiencia del día a día no cambia:

Las cuentas, tarjetas y montos de los clientes siguen siendo los mismos.

La Cuenta Nu de Débito se mantiene sin comisiones.

La tarjeta de crédito continúa sin cobro de anualidad y conserva la opción de meses sin intereses (MSI).

El rendimiento de ahorro en las "Cajitas" se mantiene en 6.5% anual, una tasa por encima de la que ofrecen instituciones tradicionales.

La aplicación funciona igual que en los últimos seis años.

"Las cajitas siguen generando rendimiento igual que hasta ahora, tus meses sin intereses (MSI) con tu tarjeta de crédito siguen igual, y tu cuenta de débito se mantiene sin comisiones. Convertirnos en banco no cambia nada de esto", señaló la institución.

AMP