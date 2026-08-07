Finanzas personales

Nu Ya Es Banco en México: Esto Pasará con Cuentahabientes y su Dinero

Nu recibió en julio la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para iniciar operaciones como banco

Logotipo de Nubank. Foto: ReutersLogotipo de Nubank. Foto: Reuters

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