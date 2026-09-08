Condusef Emite Alerta por Descargas de Apps desde Enlaces Enviados por Mensajes y Correos

Enlaces que dirigen a sitios no seguros o aplicaciones móviles que, una vez instaladas en los dispositivos, pueden ser utilizadas para sustraer información personal y financiera para cometer operaciones fraudulentas, son algunos de los riesgos que conlleva descargar apps desde enlaces compartidos por mensajes o correos electrónicos.

Estos riesgos suponen un riesgo para la población financieramente activa, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta a nivel nacional para evitar posibles casos de fraudes.

La alerta de riesgo se extiende a enlaces de descargas de aplicaciones recibidas vía SMS (mensaje de texto), correo electrónico, WhatsApp, redes sociales u otros servicios de mensajería instantánea.

Además, la Condusef recomienda que, antes de instalar una aplicación, se verifique que sea la oficial de la institución financiera, así como descargar apps únicamente desde las tiendas virtuales como Google Play y la App Store.

🚨 ¡ALERTA! No descargues apps desde enlaces recibidos por SMS, correo, WhatsApp o redes sociales.



⚠️ Podrían ser aplicaciones falsas.



✅ Descarga solo desde Google Play o App Store y verifica que sea la app oficial.



Lee el #comunicado completo: https://t.co/82iIwNC9IS pic.twitter.com/UFuuZ0ZkXp — CONDUSEF (@CondusefMX) September 8, 2026

"Si recibes un mensaje que te invita a descargar una aplicación, no abras el enlace y verifica directamente con tu institución financiera", añadió el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros.

AMP