Finanzas personales

Condusef Emite Alerta por Descargas de Apps desde Enlaces Enviados por Mensajes y Correos

La Condusef recomienda que, antes de instalar una aplicación, se verifique que sea la oficial de la institución financiera

La app de WhatsApp es una de las más usadas en el mundo. Foto: ReutersLa app de WhatsApp es una de las más usadas en el mundo. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+