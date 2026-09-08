Seguridad

Autoridades Revelan Vínculo del Alcalde de Esperanza en Puebla con Grupo Delictivo

Isaac ‘N’ tendría relación con ‘Los Zúñiga’, grupo delictivo dedicado al robo de transporte en la autopista México-Puebla

Isaac 'N' formaría parte del grupo dedicado al robo de unidades y mercancía.Isaac 'N' formaría parte del grupo dedicado al robo de unidades y mercancía. Foto: SSP Puebla

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Isaac 'N', alcalde de Esperanza en Puebla, vinculado a 'Los Zúñiga', un grupo criminal que opera en la autopista México-Puebla.

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