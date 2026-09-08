Autoridades Revelan Vínculo del Alcalde de Esperanza en Puebla con Grupo Delictivo

El presidente municipal de Esperanza en Puebla Isaac ‘N’ estaba vinculado con el grupo delincuencial conocido como ‘Los Zúñiga’ que tenía como principal líder a Genaro ‘N’, quien fue detenido el 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz.

La estructura actuaba en los tramos con mayor incidencia delictiva como la autopista México-Puebla y Puebla-Orizaba, y está relacionada con el robo de unidades y mercancía, así como privación de la libertad, y hechos de violencia que durante años afectaron a transportistas operadores y usuarios.

Durante la conferencia de prensa del martes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC) Omar García Harfuch, también dio a conocer que el alcalde de Tepeyahualco, Said ‘N', detenido el viernes pasado, está relacionado con los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El funcionario federal destacó que seguirán trabajando para recuperar la paz y tranquilidad en el corredor vial de la ciudad de México, Puebla y Veracruz.

Con información de N+

JAPR