Detienen a Tres Personas por Presunto Robo a Transportistas y Secuestro Exprés en Veracruz

Tras registrarse un operativo por parte de corporaciones de seguridad, se reportó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con una organización dedicada al robo de transporte de carga en el corredor Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos se encuentran un hombre de 36 años y dos mujeres de 35 y 37 años. Durante la intervención, realizada sobre la carretera Minatitlán-Córdoba, fueron aseguradas dos armas de fuego, cartuchos útiles y presuntas dosis de droga, así como teléfonos celulares.

Se dio a conocer que dicho operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), así como efectivos de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades investigan si los detenidos estarían vinculados con una célula delictiva en la zona, la cual presuntamente estaría relacionada con distintos robos a transportistas y secuestros exprés de operadores.

Tras el operativo, el pasado sábado 15 de agosto se registraron múltiples bloqueos en las casetas de cobro de Cuitláhuac y Esperanza en el estado de Puebla, lo que afectó la circulación y paralizó el flujo vehicular sobre la autopista Veracruz-México.

Las tres personas que fueron detenidas en dicho operativo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la dependencia que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los señalamientos con los que se les relaciona; sin embargo, hasta el momento, se mantiene vigente la presunción de inocencia.