Seguridad

Detienen a Tres Personas por Presunto Robo a Transportistas y Secuestro Exprés en Veracruz

Un hombre y dos mujeres fueron arrestados por las autoridades durante un operativo en Cuitláhuac tras ser señalados de actos delictivos en la zona.

Detienen a Tres Personas por Presunto Robo a Transportistas y Secuestro Exprés en VeracruzLas autoridades investigan si los detenidos estarían vinculados con una célula delictiva de la zona. Foto: Archivo | N+

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Operativo en Cuitláhuac deja tres arrestados por robo a transportistas y secuestro exprés. Les aseguraron armas y presuntas droga.

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