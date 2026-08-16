Seguridad

Joven Muere en Refaccionaria tras Ataque Armado en Acayucan; Un Empleado Resultó Herido

Al menos tres hechos violentos se han registrado en las últimas 48 horas al sur de Veracruz. El saldo en uno de ellos es de una persona fallecida y otra con lesiones.

Joven Muere en Refaccionaria tras Ataque Armado en Acayucan; Un Empleado Resultó HeridoAl menos tres ataques armados se han registrado en las últimas 48 horas. Foto: Archivo | N+

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Un joven muere y un empleado resulta herido tras ataque armado en refaccionaria de Acayucan. Tres ataques en 48 horas al sur de Veracruz.

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