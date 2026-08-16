Joven Muere en Refaccionaria tras Ataque Armado en Acayucan; Un Empleado Resultó Herido

Durante las últimas 48 horas, se reportó que por lo menos tres ataques armados se han registrado en Acayucan, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

Según la información recabada, se dio a conocer que se registró un ataque contra un negocio dedicado a la venta de refacciones y reparación de motocicletas, el cual está ubicado en la colonia Los Gavilanes, donde murió un joven y un empleado de 20 años resultó lesionado.

Durante la noche del pasado sábado 15 de agosto se registró un segundo ataque directo contra la vivienda de un empresario. El inmueble en cuestión se encuentra ubicada en la colonia Villa Alta, sobre la calle Fernando Amilpa, entre De la Rosa y Juan de la Luz Enríquez, cerca de un centro educativo de dicho municipio.

Derivado de estos hechos, el lugar que fue atacado procedió a ser acordonado por elementos de seguridad, quienes confirmaron que fueron al menos 35 impactos de bala contra la fachada de la vivienda; y el resto de las balas dieron contra dos vehículos que se encontraban estacionados afuera de dicho domicilio.

Asimismo, la vivienda de otro empresario del ramo transportista, que se ubica en la colonia Villalta, también fue atacada a balazos por personas desconocidas. Derivado de estos hechos, hasta el momento no hay reporte de personas detenidas.