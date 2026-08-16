Seguridad

Investigan Presunto Feminicidio y Caída de Hombre en Hotel en San Pedro, Nuevo León

Autoridades ya investigan si ambas muertes, registradas en un hotel de San Pedro, estarían relacionadas

Investigan muertes en hotel en San PedroAutoridades investigan si las dos muertes registradas en un hotel tendrían relación. Foto: N+

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Elementos ya investigan el asesinato de una muejer y la muerte de un hombre, hechos ocurridso en un mismo hotel en San Pedro

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