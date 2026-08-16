Investigan Presunto Feminicidio y Caída de Hombre en Hotel en San Pedro, Nuevo León

El asesinato de una mujer, quien fue localizada al interior de una habitación, provocó una movilización de autoridades hasta un hotel ubicado en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Diego Rivera, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El hallazgo ocurrió luego de que durante la mañana de este domingo 16 de agosto se reportara la muerte de un hombre en el exterior del mismo edificio.

Fueron elementos de Protección Civil y Policía de San Pedro quienes recibieron el reporte de una mujer sin vida. Al llegar a este hotel y revisar a la víctima, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que el lugar fue asegurado para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Autoridades informaron que la mujer, quien aún no ha sido identificada, presentaba huellas de violencia, por lo que el caso ya se investiga como un presunto feminicidio. Se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles sobre este caso.

Horas antes, en el exterior del mismo edificio, un hombre había sido localizado sin signos vitales luego de que presuntamente cayera desde el piso 15 de este hotel. Hasta el momento el sujeto no ha sido identificado, pero se informó que tendría entre 45 y 50 años de edad, quien vestía una playera azul, pantalón negro y una chamarra café.

Elementos de seguridad informaron que ya se encuentran investigando como sucedieron ambas muertes y si tendrían alguna relación. Se espera que las cámaras de seguridad de este hotel ayuden para deslindar las responsabilidades correspondientes en los dos hechos.

El hotel permanece resguardado por las autoridades mientras continúan las investigaciones. Será en las próximas horas cuando se puedan obtener más detalles sobre la identidad de la mujer y sobre la relación que pudiera existir entre ambos hechos.