De Química a Literatura: Lista de Premios Nobel 2026 Que se Anuncian esta Semana

Desde 1901, año en el que se otorgaron los primeros Premios Nobel, cada octubre se anuncia a los ganadores en física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Mientras que la ceremonia en la que se entrega el galardón tiene lugar dos meses después, exactamente el 10 de diciembre, en el marco del aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

El inventor y empresario estipuló en su testamento que la fortuna debía destinarse a premios a quienes hubieran aportado el mayor beneficio a la humanidad en las áreas antes descritas.

Durante 2026, la segunda y tercera semana del mes se anunciará a los ganadores de las distintas categorías, exactamente del 5 al 12 de octubre.

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¿Cuándo se anunciará a los ganadores del Premio Nobel 2026 por categoría

A continuación hallarás un listado con las fechas de entrega de galardones por cada una de las categorías que contemplan los Nobel, así como la sede y horario del anuncio.

5 de octubre 2026: Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026.

Se anunciará en la Asamblea Nobel del Instituto de Karolinska, ubicado en Suecia, alrededor de las 04:30 horas de la madrugada (horario de Ciudad de México).

6 de octubre 2026: Premio Nobel de Física 2026.

Se anunciará en la Real Academia Sueca de Ciencias, alrededor de las 3:45 horas de la madrugada (horario de Ciudad de México).

7 de octubre 2026: Premio Nobel de Química 2026.

Se anunciará en la Real Academia Sueca de Ciencias, alrededor de las 3:45 horas de la madrugada (horario de Ciudad de México).

8 de octubre 2026: Premio Nobel de Literatura 2026.

Se anunciará en la Academia Sueca, alrededor de las 5:00 horas de la madrugada (horario de Ciudad de México).

9 de Octubre 2026: Premio Nobel de la Paz.

Se anunciará en el Instituto Noruego del Nobel, alrededor de las 3:00 horas de la madrugada (horario de Ciudad de México).

¿Cuándo se entrega el Premio Nobel en 2026?

Durante octubre sólo se da a conocer a los ganadores, quienes deben viajar a Suecia o Noruega para recibir su galardón en una ceremonia que se celebra hasta el 10 de diciembre.

De modo que desde 1901 los Premios Nobel de Física, Química, Fisiología y Literatura se entregan en Estocolmo, Suecia, en tanto que el Nobel de la Paz se otorga en Oslo, Noruega.

Además, desde 1969 en Estocolmo se otorga un galardón adicional: el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

¿Dónde ver el anuncio de los ganadores del Premio Nobel 2026 en vivo?

La Fundación Nobel dio a conocer que el anuncio de los ganadores por cada una de las categorías se transmitirá en vivo en los canales digitales oficiales, así como en el canal de Youtube.

Quienes deseen observar el anuncio en vivo, sólo deben estar pendientes del horario en el que dará inicio la transmisión en vivo.