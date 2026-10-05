Cultura

De Química a Literatura: Lista de Premios Nobel 2026 Que se Anuncian esta Semana

Los anuncios se transmitirán en directo por los canales digitales oficiales del Premio Nobel en el día y hora estipulados.

Ceremonia de entrega del Premio Nobel en Estocolmo.Esta semana anunciarán algunos de los ganadores del Premio Nobel 2026, conoce qué categorías serán. Foto: Reuters.
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