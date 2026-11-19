El evento une el sonido de iglesias, capillas y santuarios que han marcado la vida de los barrios cholultecas durante generaciones. Su objetivo, según el municipio, es preservar la tradición.

Las actividades iniciarán el sábado 21 de noviembre de 2026 a partir de las 17:00 horas con presentaciones artísticas y musicales, incluso desde temprano habrá comida para las familias que acudan.

El concierto de las campanas de las iglesias iniciará en punto de las 20:00 horas, donde unirán sus melodías para el deleite de habitantes y visitantes de este Pueblo Mágico.

Entre los templos participantes están el Convento de San Gabriel, el Santuario de la Virgen de los Remedios, el Cerrito de Guadalupe, la Capilla Real y el Santuario de Nuestra Señora de Zocuila.

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También suenan San Miguel Aguiznáhuac, el Templo de Santiago Mixquitla, la Iglesia de San Pedrito, la Capilla de los Dolores y el Templo de Jerusalén, entre otros espacios.

El Ayuntamiento de San Pedro Cholula anunció que con motivo del festival habrá cierres en las calles 2 Norte, 4 Poniente, Avenida Morelos, Avenida 5 de Mayo y la Avenida Miguel Hidalgo.

También dio a conocer que estarán habilitadas como rutas alternas las calles 4 Norte y 3 Norte por lo que solicitó a los conductores que tomen en cuenta estas indicaciones y extremen precauciones.

Con información de N+

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