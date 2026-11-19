La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó que hay personas detenidas por otros hechos delictivos que podrían estar relacionadas con la investigación por el asesinato de un agente de investigación y un exmilitar, cuyos cuerpos fueron localizados en un tramo carretero de Tecate.

Los homicidios ocurrieron durante la madrugada del lunes 16 de noviembre, luego de que un grupo de aproximadamente 14 sujetos armados irrumpiera en el rancho Las Juntas, donde se encontraban las víctimas junto con otras cinco personas que resguardaban el predio.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el agente estatal estaba asignado al municipio de San Felipe, pero al momento de los hechos se encontraba en el rancho, un terreno de alrededor de 200 hectáreas. Durante el ataque, los agresores realizaron disparos y algunos proyectiles impactaron una camioneta que estaba estacionada.

Posteriormente, las personas que se encontraban en el lugar fueron privadas temporalmente de la libertad. Cuatro de ellas fueron liberadas, mientras que el agente y el exmilitar aparecieron enterrados en un tramo carretero.

La fiscal general del estado, María Elena Andrade, señaló que ya hay personas aseguradas por otros actos delictivos que podrían tener relación con la investigación. También indicó que, de acuerdo con las indagatorias, en los hechos intervino el crimen organizado y que el ataque no habría estado dirigido directamente contra las víctimas, quienes resguardaban el terreno.

La funcionaria consideró que las características del predio, entre ellas su extensión, ubicación y cercanía con tomas de combustible, pudieron generar el interés de grupos delictivos.

Además, explicó que la posesión del terreno se encuentra en disputa legal por posibles casos de despojo o invasión. Al respecto, informó que la Fiscalía abrió una unidad especializada para investigar este tipo de delitos, relacionados con lo que identificó como un posible cártel inmobiliario.

Andrade agregó que también se investigarán posibles irregularidades en trámites municipales y estatales relacionados con el predio.

Información Miguel Martinez

APG