Tres mujeres y un menor de 14 años resultaron lesionados luego de ser atropellados por un automóvil negro en la calle Parque Industrial de los Aztecas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con versiones de testigos y personas afectadas, el conductor circulaba por el sector mientras realizaba derrapes en círculo, pero perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra varias vendedoras ambulantes que se encontraban en el lugar.

Tras el accidente, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron para atender el reporte y detener al conductor, quien presuntamente intentó escapar a pie.

Según los testimonios, estudiantes del Conalep intervinieron y lograron detener al automovilista cuando intentaba huir, por lo que posteriormente quedó bajo resguardo de los agentes de Seguridad Vial.

En cuanto a las personas lesionadas, una mujer de aproximadamente 40 años fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana en código rojo.

Otra mujer, de entre 35 y 40 años, recibió atención de paramédicos de Rescate y también fue trasladada a un hospital, mientras que una mujer de 70 años fue atendida en el lugar por personal de la Cruz Roja.

El menor de 14 años presentó lesiones en una de sus piernas, aunque no fue necesario trasladarlo para recibir atención médica.

PT