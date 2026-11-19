Tras el anuncio de autoridades federales sobre la construcción de dos parques industriales en Baja California, representantes de la Secretaría de Economía estatal informaron que actualmente la entidad cuenta con 72 desarrollos industriales, los cuales representan más de 430 mil empleos.

Asimismo, destacaron que tan solo durante el primer semestre de 2026 Baja California captó más de mil 700 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED).

Ante este crecimiento sostenido y la alta demanda de espacios productivos por parte de empresas internacionales, el Gobierno del Estado señaló que actualmente se gestionan las adecuaciones necesarias para la instalación de nuevas naves industriales en la región.

JMR