El año está por terminar y eso significa que llega una de las épocas más esperadas por las personas: la Navidad. Por eso acá te decimos cuántos días faltan para el 24 y 25 de diciembre 2026, pues aunque se festejan cosas diferentes cada día, ambas fechas suelen ser aprovechadas para pasar tiempo en familia o con los seres queridos.

La celebración en las épocas decembrinas suele estar acompañada de adornos navideños, por eso en una nota ya te dijimos cuándo se pone el árbol de navidad 2026, según las creencias en México. También te contamos cuándo es el primer domingo de adviento, pues tiene una relación con el árbol que las familias colocan en sus hogares.

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¿Cuántos días faltan para Navidad?

Quedan 35 días aún para poder festejar la Navidad, que se celebra el 25 de diciembre 2026 en México y en todo el mundo. En la tradición cristiana, esta fecha se conmemora el nacimiento del niño Jesús, pero a nivel cultural las personas festejan su valor social y familiar, por eso es considerado un día festivo y de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

También se acostumbra a que niños, adolescentes y grandes reciban regalos por la llegada de Santa Claus o Papá Noel, un personaje forjado desde hace varios siglos por diversas culturas o religiones y que se mantiene vigente en la actualidad.

¿Cuántos días faltan para el 24 de diciembre de 2026?

Faltan 34 días para el 24 de diciembre, día en que se celebra la Nochebuena, efeméride en la que se acostumbra reunirse para compartir una cena especial. En México es común comer platillos como el pavo, el bacalao, los romeritos, ensaladas y ponche.

A diferencia del 25, el 24 de diciembre no es considerado un día feriado y de descanso oficial, por lo que se trabaja en horario habitual, aunque muchas empresas y patrones suelen brindar horarios flexibles para que la mayoría pueda disfrutar de la cena de Nochebuena.

AO