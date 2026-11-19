Al igual que se descongela Mariah Carey por las fiestas decembrinas, sucede algo muy similar con la frase "y eso qué tiene que ver con la Navidad", que acompaña muchas publicaciones en redes sociales, prácticamente desde el mes de noviembre y toma fuerza en diciembre.

Así que para saber si es una frase que puedes usar previo a las posadas y fiestas de fin de año, es importante preguntarse de dónde salió el meme que se ha vuelto uno de los más populares por la época navideña.

Debido a que las fiestas decembrinas están cada vez más cerca, en notas previas ya dijimos cuándo se pone el árbol de Navidad según la tradición y qué regalar en estas fechas de acuerdo con lo más buscado en Google.

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Origen de 'y eso qué tiene que ver con la Navidad'

Si bien la frase no tiene una procedencia específica, su origen se atribuye a las redes sociales como uno de los memes más utilizados año con año previo y durante la temporada navideña, como es el caso de la canción de Mariah Carey.

Por este motivo, influencers y creadores de contenido usan esta frase o algunas variaciones para realizar publicaciones virales previo a las posadas y fiestas de fin de año, como es el caso del audio del youtuber mexicano Osvaldo Palacios Flores 'El Mariana', que es uno de los más reproducidos en las plataformas.

Significado de la frase 'eso qué tiene que ver con la Navidad'

Este enunciado se utiliza en videos e imágenes como una broma para desentenderse de pendientes como el trabajo o la escuela y para mostrar la emoción que provocan las fiestas decembrinas y el ambiente navideño.

En este contexto en las redes sociales, la frase "y eso qué tiene que ver con la Navidad" se puede leer junto a oraciones como "a partir de ahora solo diré"; "cuándo me piden algo en el trabajo"; "mi profesor pidiéndome avances del proyecto final" o "qué es Outlook y qué tiene que ver con la navidad", este último en referencia a la caída de Microsoft de hace unos días.

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