La banda británica The Beatles publicó un nuevo videoclip de su canción 'In My Life', lanzada originalmente en 1965, que tiene como protagonista al joven actor Owen Cooper.

El video, estrenado este jueves 19 de noviembre, tiene como escenario Liverpool, ciudad natal del cuarteto integrado por Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison.

Esta nueva versión del tema, con una mezcla de 2026, forma parte de la edición especial y ampliada del álbum 'Rubber Soul' (1965), publicada a principios de octubre.

El videoclip fue dirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu y cuenta una historia de amor y música a través de distintas generaciones. Durante el recorrido aparecen algunos de los sitios más representativos de Liverpool y lugares relacionados con la historia de The Beatles, como Strawberry Fields.

Owen Cooper, ha expresado en distintas ocasiones su admiración por The Beatles e incluso los ha mencionado durante la entrega de algunos de sus premios.

En mayo pasado, al recibir el premio BAFTA de Televisión como mejor actor de reparto, Cooper hizo referencia al cuarteto durante su discurso.

"Creo que solo necesitas tres cosas para ser exitoso: una obsesión, un sueño y, en tercer lugar, a los Beatles", expresó.

El lanzamiento del videoclip ocurre después de que Apple Corps, empresa encargada de gestionar los proyectos creativos de la banda, anunciara que en 2028 abrirá una nueva sede en Liverpool para The Beatles Story, el museo dedicado al grupo.

Además, Londres recibirá el próximo año una nueva experiencia dedicada a The Beatles en el edificio ubicado en el número 3 de Savile Row, cuya azotea fue escenario de la última presentación pública de la banda, el 30 de enero de 1969.