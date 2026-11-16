Inició la preventa para los conciertos de Ye, antes conocido como Kanye West, este lunes 16 de noviembre 2026, con lo cual se dieron a conocer los precios de los boletos y el mapa de zonas en el Estadio Banorte.

A inicios de mes, el rapero anunció su regreso a México, luego de sus exitosas presentaciones en la Plaza de Toros en enero de este año, con un ambicioso show en el Coloso de Santa Úrsula, que tiene capacidad para más de 87 mil personas.

¿Cuándo es el concierto de Kanye West en México?

La presentación de Ye en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, está programada para el viernes 19 de marzo de 2027 como parte de su Tour The Greatest Show on Earth, que acompaña el lanzamiento de su último álbum de estudio titulado "Bully".

Este será el quinto concierto de Kanye West en México, pues en 2008 ofreció dos, uno en el Palacio de los Deportes de CDMX y otro en la Arena Monterrey, mientras que en 2026 se presentó dos veces en la Plaza de Toros México.

Mapa de zonas de Estadio Banorte para concierto de Ye

El recinto con capacidad para más de 87 mil personas se dividirá en más de 20 zonas para el espectáculo de Kanye West que tendrá como escenario 360 una esfera gigante al centro del campo. Este es el mapa:

Foto: eTicket

Precios de boletos de Ye en México por zona

Las entradas para el concierto de Kanye West en el Estadio Azteca tienen un costo que va de los 3,480 pesos a los 18 mil pesos. Estos son los precios de cada zona:

Chairmans club: 18,000 pesos.

Super Seats: 18,000 pesos.

Tunnel Club: 16,200 pesos.

Locker club: 15,000 pesos.

Corner club: 13,800 pesos.

Plateas 200: 11,400 pesos.

Lateral 300: 11,400 pesos.

Preferente 10,800 pesos.

Plus 100: 10,800 pesos.

Lateral 100: 8,400 pesos.

Sur 100 alto y bajo: 6,600 pesos.

Norte 100 alto: 6,600 pesos.

Palcos club: 5,880 pesos.

Alto lateral 500 y 600: 3,720 pesos.

Alto sur 400 y 500: 3,720 pesos.

Alto norte 400 y 500: 3,720 pesos.



Para comprar los boletos en preventa es necesario realizar el pre-registro en la página de Ye México City y en caso de no haberlo hecho deberás esperar a que se abra la venta general en los próximos días.

PPP