Puebla mantiene alerta meteorológica por lluvias intensas este lunes 16 y martes 17 de noviembre, principalmente en las regiones de las sierras norte y nororiental, ante el paso del Frente Frío número 5 y otros sistemas atmosféricos.
Estas lluvias podrían presentarse como chubascos e incluir actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.
Para este lunes se esperan precipitaciones de 100 a 125 milímetros, mientras que el martes podrían alcanzar entre 60 y 75 milímetros.
También se pronostican fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y temperaturas mínimas de 5 a 11 grados, además de heladas en zonas altas de Serdán y la región Angelópolis.
Protección Civil exhorta a evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas; reducir la velocidad al conducir y mantenerse lejos de objetos que puedan caer por el viento.
Se esperan vientos de 10 a 25 km/h con componente noreste y rachas de hasta 40 km/h en la mayor parte del estado.
También recomienda tomar medidas de seguridad durante tormentas eléctricas y consultar los avisos oficiales:
No cruzar zonas inundadas
Reducir velocidad al conducir
Alejarse de árboles y objetos inestables
Resguardarse durante tormentas eléctricas
Atender los avisos oficiales
Con información de N+
JAPR