Puebla mantiene alerta meteorológica por lluvias intensas este lunes 16 y martes 17 de noviembre, principalmente en las regiones de las sierras norte y nororiental, ante el paso del Frente Frío número 5 y otros sistemas atmosféricos.

Estas lluvias podrían presentarse como chubascos e incluir actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

Para este lunes se esperan precipitaciones de 100 a 125 milímetros, mientras que el martes podrían alcanzar entre 60 y 75 milímetros.

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También se pronostican fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y temperaturas mínimas de 5 a 11 grados, además de heladas en zonas altas de Serdán y la región Angelópolis.

Protección Civil exhorta a evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas; reducir la velocidad al conducir y mantenerse lejos de objetos que puedan caer por el viento.

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Se esperan vientos de 10 a 25 km/h con componente noreste y rachas de hasta 40 km/h en la mayor parte del estado.

También recomienda tomar medidas de seguridad durante tormentas eléctricas y consultar los avisos oficiales:

No cruzar zonas inundadas

Reducir velocidad al conducir

Alejarse de árboles y objetos inestables

Resguardarse durante tormentas eléctricas

Atender los avisos oficiales

Con información de N+

JAPR