Alertan por Lluvias Intensas y Bajas Temperaturas por Frente Frío 6 en Gran Parte de México
Los vientos de un "Norte" irán de entre 60 y hasta 80 km por hora y afectará a los estados de Veracruz y Tamaulipas
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Los vientos de un "Norte" irán de entre 60 y hasta 80 km por hora y afectará a los estados de Veracruz y Tamaulipas
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Es hora de sacar la chamarra, pero tampoco debes guardar el paraguas en los próximos días. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre el pronóstico de lluvias de fuertes a intensas, a raíz del ingreso del Frente Frío 6, un marcado descenso de temperatura y un evento de “Norte” que afectarán gran parte del territorio mexicano.
Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 6 recorrerá el norte y noreste del país. En interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, este sistema provocará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Asimismo, se esperan precipitaciones muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas; fuertes en Querétaro, Tabasco y la península de Yucatán; e intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y el occidente, centro y sur de México.
Según el boletín, por la noche de este lunes el acercamiento del frente frío número 7 al noroeste ocasionará chubascos en Baja California y oleaje de hasta cuatro metros en el occidente de dicha península.
Simultáneamente, la masa de aire polar asociada generará bajas temperaturas en el norte, noreste y oriente, además de vientos de “Norte” con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Ante el riesgo de inundaciones, crecidas súbitas de ríos y deslaves, la CNPC pide evitar cruzar corrientes de agua, alejarse de estructuras o árboles propensos a caer y revisar laderas en busca de agrietamientos.
De acuerdo con el comunicado, los estados y regiones afectados por los distintos fenómenos meteorológicos son los siguientes:
Lluvias puntuales intensas: Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Lluvias puntuales muy fuertes: San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas.
Lluvias puntuales fuertes: Querétaro, Tabasco y la península de Yucatán.
Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, así como el occidente, centro y sur del país.
Vientos de "Norte" (60 a 80 km/h): Costas de Tamaulipas y Veracruz.
Descenso de temperaturas: Regiones del norte, noreste y oriente del país.
Oleaje elevado (hasta 4 metros): Occidente de la península de Baja California.
TLS