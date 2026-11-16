En acciones contra el narcotráfico en la ciudad de Puebla, se ejecutaron cinco cateos interinstitucionales que dieron como resultado el aseguramiento de 13 personas, inmuebles relacionados con actividades de narcomenudeo y más de 270 dosis de drogas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Policía Estatal realizó estos operativos entre el 9 y el 12 de noviembre de 2026.

El primer cateo se llevó a cabo el 9 de noviembre en un inmueble ubicado en la colonia Santa Anita, en donde se logró asegurar 85 bolsas con sustancia de características similares al cristal, 10 envoltorios con posible piedra y 11 bolsas con hierba similar a la marihuana, además de una báscula gramera y 270 pesos en efectivo.

En dicho punto también se detuvo a Raquel Paulett 'N', Fabián 'N', José Antonio 'N' y Luz Aurora 'N'.

Durante un segundo cateo, el 11 de noviembre se aseguró un inmueble en la colonia Noche Buena de la capital poblana; Ricardo 'N', Evelyn 'N' Kevin Kristof 'N' y Rosa Isela 'N' fueron detenidos por su presunta relación en actividades de narcomenudeo.

En el lugar se localizaron 33 bolsas con una sustancia granulada de características similares al cristal, tres bolsas con posible marihuana, una báscula gramera, cuatro elementos balísticos y un objeto con características similares a las de un arma de fuego.

Posteriormente, el 12 de noviembre en la colonia Jardines de San Ramón, se aprehendió a Sarai 'N' y Martha 'N'; En este inmueble se aseguraron 41 envoltorios con posible cristal, 20 bolsas con hierba similar a la marihuana, un objeto con características de arma de fuego, siete elementos balísticos, una báscula gramera y 550 pesos en efectivo.

Ese mismo día se ejecutó otro cateo que permitió asegurar 30 bolsas con una sustancia granulada de características similares al cristal y una báscula gramera en la colonia Ampliación Cuarta de San Ramón; El inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones correspondientes.

Finalmente, en un quinto cateo también realizada el 12 de noviembre, se detuvo a José Antonio 'N' José Manuel 'N' y Andrea 'N' en la colonia San Ramón.

Durante esta diligencia se localizaron 38 bolsas con posible cristal, siete envoltorios con sustancia de características similares a la droga conocida como piedra, una báscula gramera y 90 pesos en efectivo.

En total durante estos cinco cateos se aseguraron 227 envoltorios con sustancias similares al cristal, 34 con posible marihuana y 17 con posible piedra, además de cinco básculas grameras, dos objetos con características de armas de fuego, 11 elementos balísticos y 910 pesos en efectivo.

Por otro lado, los 13 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Con información de N+

MCS