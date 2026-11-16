Un accidente entre un automóvil y una motocicleta provoca afectaciones viales este lunes en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la curva de La Pera, con dirección a la Ciudad de México.

El incidente se registra durante el retorno de viajeros que aprovecharon el puente de noviembre para salir de la Ciudad de México.

Entre los destinos desde los que regresan los conductores se encuentran Cuernavaca, Acapulco, Cuautla y Oaxtepec, por lo que el accidente complica la circulación hacia la capital.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la México-Cuernavaca Provoca Tráfico a la Altura de 'La Pera'

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que el tránsito quedó restablecido, aunque con reducción de carriles mientras continúan los trabajos en el lugar.

A las 13:42 horas, informó que el percance registrado en el kilómetro 70 de la autopista México-Cuernavaca, ya fue atendido y el tránsito quedó restablecido en ese punto.

Así está el tráfico en la México-Cuernavaca, según Capufe

Además del accidente registrado en la curva de La Pera, Capufe informó que la autopista México-Cuernavaca presenta carga vehicular en el kilómetro 46, con dirección a la Ciudad de México, debido al periodo vacacional.

La dependencia también alertó sobre circulación lenta en distintos tramos de la México-Acapulco, donde se registra concentración de vehículos en los kilómetros 47, a la altura de los Arcos Morelos; 53, cerca del poblado de Tres Marías, y 100, en las inmediaciones del puente Las Brisas.

Ante el incremento de automovilistas durante el regreso del puente de noviembre, Capufe recomendó conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y solicitar asistencia vial a través del número 074.

FBPT