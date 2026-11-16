Este lunes, se registró una explosión por acumulación de gas en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), que dejó como saldo una persona muerta y cuatro más heridas, tres mujeres y un menor.

El estallido ocurrió alrededor de las 8:30 horas, en un predio tipo vecindad ubicado en el cruce de Lago Peipus y Lago Bolsena, donde había varias viviendas, en la colonia Modelo Pensil, en dicha alcaldía.

Daños por explosión en vivienda. Foto: N+

La onda expansiva fue de tal magnitud que dejó en ruinas varias casas, incluso destruyó una barda de una imprenta aledaña. Al menos 40 habitantes fueron desalojados.

Al respecto, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación por homicidio culposo y lesiones culposas, tras la explosión ocurrida la mañana de este 16 de noviembre en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó una mujer de 70 años fallecida y cuatro personas que requirieron atención médica, entre ellas una bebé. En un comunicado indicó que personal ministerial y pericial acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

"En los trabajos participan especialistas en criminalística, fotografía, química, incendios y explosivos, arquitectura e instalaciones de gas, quienes investigan las causas de la explosión que afectó cinco construcciones del inmueble y provocó daños en edificaciones colindantes", señala el comunicado.

Los primeros hallazgos periciales apuntan a que la explosión pudo haber sido provocada por una acumulación de gas LP. Para determinar su origen y esclarecer las causas, los especialistas continuarán con la inspección del inmueble en cuanto las condiciones de seguridad permitan acceder a la zona donde se habría producido. También se realizan los estudios periciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La Fiscalía CDMX continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la explosión, determinar posibles responsabilidades y garantizar la atención integral a las víctimas y sus familiares.

Algunos vecinos se aproximaron para ayudar a los afectados, que esperaban el arribo de los cuerpos de emergencia. Dos de las personas heridas fueron trasladadas a un hospital, los otros dos fueron atendidos en el lugar.

Predio dañado por explosión en colonia Modelo Pensil. Foto: N+

Suman 23 personas damnificadas por explosión

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, confirmó que de las 40 personas que fueron evacuadas por la explosión por acumulación de gas, 23 resultaron damnificadas, por lo que se les va a ofrecer un techo y comida. Además, se habilitará un albergue en la alcaldía para las personas que lo requieran.

Hasta este momento, se han retirado 13 tanques de gas del interior del predio, para descartar que pueda registrarse una nueva emergencia. Además, tres de siete viviendas en el predio van a ser demolidas por daños inminentes.

Según información del Heroico Cuerpo de Bomberos, de 2021 a 2025 en la Ciudad de México se han registrado 108 explosiones por acumulaciones de gas que han dejado un número importante de personas lesionadas. El más reciente se registró en septiembre pasado, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde murieron dos personas.

Con información de N+

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