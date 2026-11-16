El desfile conmemorativo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana se realizará este viernes 20 de noviembre en la capital potosina. El recorrido se prevé que inicie alrededor de las 10 de la mañana en el cruce de Eje Vial y Los Bravo, atraviese el Centro Histórico y concluya en el Jardín de Tequisquiapan.

La Dirección General de Gobernación coordina la logística con las dependencias que participarán en el contingente y en el dispositivo de seguridad para esta celebración.

Como referencia, se contempla utilizar el circuito del desfile de 2025, con salida desde Eje Vial y Los Bravo, para continuar por las calles Los Bravo, 5 de Mayo, Plaza de Armas, Iturbide e Independencia, hasta incorporarse a la avenida Venustiano Carranza y finalizar en el Jardín de Tequisquiapan.

Se prevé la participación de estudiantes, docentes, escoltas, bandas de guerra, agrupaciones deportivas y corporaciones de seguridad. En ediciones anteriores también se han integrado carros alegóricos y representaciones de adelitas, maderistas, villistas, zapatistas y ferrocarrileros.

En cuanto a la circulación, los cierres viales se concentrarán en el primer cuadro de la ciudad y en los cruces de avenida Venustiano Carranza conforme avance el contingente. La ruta definitiva y los horarios del operativo vial serán dados a conocer antes del desfile.