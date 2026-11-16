Si viajas por carretera es importante que sepas que mañana martes, 17 de noviembre de 2026, se prevén bloqueos carreteros convocados por la Confederación Agropecuaria de México. Te decimos la hora y estados afectados para que tomes precauciones.

Mediante un comunicado, se detalló que las movilización responde al incumplimiento de los acuerdos establecidos el 22 de octubre de 2026 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por lo que en esa ocasión se suspendieron las protestas convocadas para el 27 de octubre, sin embargo, hasta la fecha sus peticiones no han tenido respuesta efectiva, entre ellas:

Garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz. Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-1 24-25. Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026. Aplicar el seguro agrícola en las zonas siniestradas. Aplicar la retroactividad de la cuota energética. Eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar los mecanismos para cumplirlos. Asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz. Incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.

Hora y estados afectados por bloqueo de campesinos

Los bloqueos iniciarán este martes, 17 de noviembre de 2026, a partir de las 08:00 horas. La movilización afectará de forma simultánea 25 puntos en cinco estados del país, destacando tramos críticos en Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Campeche.

La Confederación Agropecuaria de México aseguró que mantiene su disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, e hizo énfasis en que “el diálogo debe traducirse en soluciones concretas para las familias del campo”.

Además, ofreció una disculpa a las personas que pueden ver afectadas sus actividades por los bloqueos.

“Reconocemos la importancia de su trabajo y de sus responsabilidades diarias. Nuestra lucha busca que las familias del campo puedan seguir produciendo y que la agricultura siga brindando alimentos sanos a nuestro país”.

Con información de N+