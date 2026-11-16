Ya es oficial, el actor Robert Pattinson dará vida al célebre James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga.

El británico fue el elegido para convertirse en el nuevo agente secreto, tomando el relevo de Daniel Craig como el espía más famoso de la ficción, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

"Robert Pattinson interpretará el icónico papel de James Bond en la tan esperada película del estudio, marcando el inicio de una nueva era para uno de los personajes más célebres del cine", indicó el sitio web 007.com.

En declaraciones recogidas por el portal, Pattinson destacó su entusiasmo por participar en la película, dirigida por Denis Villeneuve a partir de un guión de Steven Knight.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”, expresó.

“Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”, añadió el actor.

Identidad confirmada

En Instagram, la cuenta oficial de 007 compartió una publicación con el mensaje "Identidad confirmada" y una imagen en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

Así, Pattinson se convierte en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, todavía sin título, que se espera que se estrene en 2028.

En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner ('Eternity'), Josh O´Connor ('Challengers'), o Jack Lowden ('Slow Horses'), entre otros.

Pattinson saltó a la fama con su papel del vampiro Edward Cullen en la saga fantástica 'Crepúsculo' y recientemente ha participado en películas como 'La Odisea', de Christopher Nolan, o 'Primetime', con la que su nombre suena de cara a las nominaciones de los próximos Óscar.

SPB