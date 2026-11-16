'Algo Extraño Está Ocurriendo': Russell Brand se Dice Inocente desde Prisión

El actor y comediante británico Russell Brand proclamó su inocencia desde la prisión para delincuentes sexuales en Cambridgeshire, este de Inglaterra, donde cumple una condena de 10 años y medio por violación y agresión sexual.

A través de un mensaje leído por su esposa, Laura Brand, el comediante declaró su inocencia en un video colgado en YouTube, después de que fuera llevado de la prisión de Southwark (sur de Londres), a otra de menor categoría -Littlehey (Cambridgeshire)- por motivos de seguridad.

"Como sabéis, no soy culpable de los delitos por los que he sido encarcelado, algo extraño está ocurriendo. La buena noticia es que Cristo está con nosotros cuando lo elegimos, y yo lo elijo", indicó el mensaje, del que se hacen eco los medios.

Cabe recordar que la semana pasada, un tribunal londinense declaró culpable a Brand de un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

Investigan si mensaje de Brand violó reglas penitenciarias

El ministro de Exteriores, Ed Miliband, calificó el mensaje -en unas declaraciones a la cadena Sky- de "repugnante" y "sin remordimiento", ni siquiera "compasión por las víctimas".

Además, un portavoz de la residencia oficial de Downing Street informó que se ha iniciado una investigación para establecer si el actor violó las reglas penitenciarias al compartir el mensaje.

"Esperamos que se tomen medidas si se determina que ha infringido las normas. A los reclusos se les prohíbe estrictamente hacer declaraciones que causen sufrimiento a las víctimas, y solo se permite hablar con los medios de comunicación en circunstancias excepcionales", añadió el portavoz.

"Estoy recluido en HMP Littlehey (...) estoy en la mayor prisión para delincuentes sexuales de Europa", afirma Brand, de 51 años. Agregó que pudo comprobar que el personal de Littlehey es "fuerte, amable y dedicado" y "en cuanto a mis compañeros de prisión, ahora sé que no estoy en condiciones de juzgar a nadie".