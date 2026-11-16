Entretenimiento

Premios Grammy 2027: Lista Completa de Artistas Nominados

La Academia de la Grabación de EUA revela los nominados al Grammy 27. ¿Quiénes están en la contienda? Entérate aquí

Rosalía durante la 27 edición anual de los premios Latin Grammy en Las Vegas, el 12 de noviembre de 2026. Foto: ReutersRosalía durante la 27 edición anual de los premios Latin Grammy en Las Vegas, el 12 de noviembre de 2026. Foto: Reuters
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