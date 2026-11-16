Premios Grammy 2027: Lista Completa de Artistas Nominados
La Academia de la Grabación de EUA revela los nominados al Grammy 27. ¿Quiénes están en la contienda? Entérate aquí
La Academia de la Grabación de EUA revela los nominados al Grammy 27. ¿Quiénes están en la contienda? Entérate aquí
La Academia de la Grabación de Estados Unidos anunció hoy, 16 de noviembre de 2026, a los nominados a la 69 edición de los Premios Grammy 2027.
Se trata de los galardones más prestigiosos de la industria musical a nivel mundial, cuyos ganadores se conocerán el próximo 7 de febrero en Los Ángeles.
Aquí te damos a conocer la lista de todos los nominados, como Rosalía y Raye, que encabezaron la lista de nominaciones.
La cantante británica Raye encabezó la lista de nominados a la 69 edición de los Grammy con 11 candidaturas por This Contains Hope, seguida por la española Rosalía, que obtuvo nueve, que se elevan a 11 para Lux si se tienen en cuenta dos categorías técnicas, las de mejor producción e ingeniería de grabación.
Raye compite por 11 premios para la ceremonia de febrero: grabación, canción y álbum del año -la primera vez que la nominan en esas grandes categorías-, además de compositor del año no clásico, varias categorías de pop y video musical.
Sus 11 menciones también significan que igualó el récord de Beyoncé en los Grammy 2025 por la mayor cantidad de nominaciones en un solo año para una artista femenina.
Mientras que Beyoncé continúa su reinado como la artista con más nominaciones en la historia de los Grammy, al conseguir su mención número 100 por "Morning Dew (Donk)" en la categoría de interpretación solista de R&B.
Rosalía, por su parte, sigue a Raye con nueve nominaciones. Es candidata por primera vez en todas las categorías en las que compite: grabación, canción y álbum del año, además de interpretación pop solista, interpretación de música alternativa, álbum de música alternativa, canción latina, interpretación de música global y video musical.
Después de ella aparecen Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers y la debutante Ella Langley, empatadas con siete menciones cada una.
Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean, ganadora de mejor artista nuevo en 2026, tienen seis nominaciones cada uno.
Berghain. Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins, compositores (ROSALÍA, Björk, Yves Tumor)
Elegir Texas. Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor, compositores (Ella Langley)
La cura. Daniel Nigro y Olivia Rodrigo, compositores (Olivia Rodrigo)
Odio haberte hecho amarme. Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh, compositores (Ariana Grande)
Lo sabía, te conocía (de Toy Story 5). Jack Antonoff y Taylor Swift, compositores (Taylor Swift)
El hombre que necesito. Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome, compositores (Olivia Dean)
Arriésgalo todo. Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars, compositores (Bruno Mars)
¡¿DÓNDE ESTÁ MI MARIDO?! Rachel Keen y Mike Sabath, compositores (RAYE)
Fin de semana perdido. Phoebe Bridgers
El arte de amar. Olivia Dean
Diente de león. Ella Langley
El romántico. Bruno Mars
ESTA MÚSICA PUEDE CONTENER ESPERANZA. RAYE
Pareces bastante triste para ser una chica tan enamorada. Olivia Rodrigo
LUX (Obras completas). ROSALÍA
La vida de una corista. Taylor Swift
El hombre que necesito. Olivia Dean
Eligiendo Texas, Ella Langley
Puede que sea, Bruno Mars
¡¿DÓNDE ESTÁ MI MARIDO?!, RAYE
La cura, Olivia Rodrigo
Berghain, ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
El destino de Ofelia, Taylor Swift
Drácula, Tame Impala con JENNIE
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
SIENNA SPIRO
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
Los niños perdidos. Phoebe Bridgers
Tormenta. GENER8ION, Yung Lean
Odio haberte hecho amarme. Ariana Grande
Sinfonía Click Clack. RAYE (con Hans Zimmer)
Berghain. ROSALÍA (Con Björk & Yves Tumor)
Casa (De "Cumbres Borrascosas"). John Cale y Charli xcx
Lo sabía, te conocía (De "Toy Story 5"). Jack Antonoff y Taylor Swift
Necesito a alguien (De "The Pitt"). Andrew Bird
No hay lugar como el hogar (De "Wicked: For Good"). Stephen Schwartz
Pasarela (De "El diablo viste a la moda 2"). Henry Walter, Jaylah Hickmon, Dernst "D'Mile" Emile II, Stefani Germanotta, Jayda Love, Bruno Mars y Andrew Watt
Varuvaaiy, Devan Ekambaram con Susha
Una Flor En Cada Estrella KerreKe, Mireya, Alex E. Chávez
Bando [Orquestal] Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo
Porcelana, ROSALÍA, Dougie F
Dai Dai, Shakira, Burna Boy
EQUILIBRIVM, Anitta
Oriadé, Davido
¡ESPERANZA!, Angélique Kidjo
Starrgirl, Ayra Starr
El amor es un reino, Tems
DILLAGENCE II, Busta Rhymes (& J Dilla)
¿SOY YO EL DRAMA?, Cardi B
Dios tiene afro y aros de oro, Rapsody
OCTANE, Don Toliver
Todo es mucho, Wale
BULLY – DELUXE, Kanye West (Ye)
BROWN (Edición Chocolate), Chris Brown
Cuando la ciudad duerme, Alex Isley
Kehlani, Kehlani
Sábado por la noche, PJ Morton
A quien corresponda, Jill Scott
El arte de amar, Olivia Dean
Pétalo, Ariana Grande
El romántico, Bruno Mars
Esta música puede contener esperanza, Raye
Pareces bastante triste para ser una chica tan enamorada, Olivia Rodrigo.
Tony Berg
Dernst "D'Mile" Emile II
Noah Goldstein
Miranda Lambert
Mike Sabath
Amy Allen
Edgar Barrera
RAYE
Joybeth Taylor
Theron Thomas
El Hombre que necesito, Olivia Dean
Arriésgalo todo, Bruno Mars
¡¿DÓNDE ESTÁ MI MARIDO?!, RAYE
La cura, Olivia Rodrigo
Sauvignon Blanc, ROSALÍA
PISTA, Lady Gaga y Doechii
Trae tu amor, Madonna y Sabrina Carpenter
Sinfonía Click Clack, RAYE y Hans Zimmer
La vida de una corista, Taylor Swift y Sabrina Carpenter
Drácula, Impala y JENNIE
Beso al atardecer, BABYMETAL, Polyphia
Unang Kilig, BINI
BANG BANG, VIVO
404 (Nueva Era), KiiiKiii
SÍ, LiSA
VISA, SB19
Luna Azul, Zara Larsson
Danceteria, Virgen
Bote salvavidas, RAYE
BAILAR..., Slayyyter
Demasiado fácil, Tinashe
Sarniezz, Angine de Poitrine
Los niños perdidos, Phoebe Bridgers
Trinidad, Geese
¿Qué me pasa?, Olivia Rodrigo , Robert Smith
En las estrellas, Piedras rodantes
En las estrellas, Mick Jagger, Keith Richards
Los niños perdidos, Phoebe Bridgers, Bo Burnham, Alex G, Christian Lee Hutson, Marshall Vore
Mi único ángel, Joe Perry, Matt Schwartz, Steven Tyler, YUNGBLUD
Calles de Minneapolis - Mezcla de radio, Bruce Springsteen
Trinidad, Max Bassin, Dominic DiGesu, Emily Green, Cameron Winter
¿Qué me pasa?, Daniel Nigro, Olivia Rodrigo, Sasha Sloan
Tu juguete favorito, Foo Fighters
Vol. II, Angine de Poitrine
Tu juguete favorito, Foo Fighters
¡La señal de Wow!, Muse
Lenguas extranjeras, Piedras rodantes
Charlotte congelada, Jack White
Fabienk, Angine de Poitrine
Mátame, Phoebe Bridgers
En el país de la cocaína, Geese
Reliquia, ROSALÍA
Espectáculos, Hayley Williams
Debo estar soñando, Alabama Shakes
Fin de semana perdido, Phoebe Bridgers
Música, moda, cine, Charli XCX
Ser asesinado, Geese
La montaña, Gorillaz
LUX (Obras completas), ROSALÍA
Morning Dew (Donk), Beyoncé Knowles
Por la ventana, Kehlani
Déjame, Victoria Monét
Pressha, Jill Scott
Lo que necesitas, Tems