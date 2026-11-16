Vinculan a Proceso a los 20 Detenidos Tras Captura del 'R2'

Los 20 detenidos durante el operativo para capturar a Rafael 'N', alias 'R2', fueron vinculados a proceso luego de una audiencia llevada a cabo en los juzgados federales de Puente Grande.

De acuerdo con la resolución del juez, 15 de los detenidos que habían recuperado su libertad el pasado viernes enfrentarán proceso por el delito de posesión simple de droga. Para ellos se estableció una nueva audiencia el próximo 21 de diciembre, en la que se abordará la suspensión del proceso.

En cuanto a los cinco detenidos que permanecían bajo prisión preventiva, a uno de ellos le modificaron las medidas cautelares y se le concedió la libertad bajo otras condiciones, luego de que inicialmente se le impusiera prisión preventiva justificada por no acreditar arraigo.

Los cuatro sujetos restantes fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión. Dos de ellos enfrentan cargos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que los otros dos por delitos contra la salud, en la modalidad de venta, así como portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Además, se determinó que dos de estos cuatro detenidos sean trasladados al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, mientras que los otros dos serán enviados a un centro penitenciario en Oaxaca.