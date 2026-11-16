Seguridad

Vinculan a Proceso a los 20 Detenidos Tras Captura del 'R2'

Dos de los detenidos serán trasladados al penal del Altiplano y otros dos a Oaxaca

Vinculan a proceso a los 20 detenidos tras el operativo de captura del 'R2'Vinculan a proceso a los 20 detenidos tras el operativo de captura del 'R2'. Foto: N+

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De los cinco hombres que permanecían en prisión preventiva, uno obtuvo la libertad bajo nuevas condiciones

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