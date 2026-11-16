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Gérard Depardieu Pide Perdón y Asume Condena por Agresión Sexual a Dos Mujeres

El actor, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la reacción del cine francés al #MeToo

DepardieuEl actor fue condenado por agredir sexualmente a Amélie, una decoradora, y a Sarah (pseudónimo), una asistente de dirección. Foto: Reuters.

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