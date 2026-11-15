Miss Universo 2026: Dos Participantes Quedan Fuera por Falta de Visa Americana, ¿Está México?

Dos concursantes se perderán la competencia de Miss Universo de este año en Puerto Rico debido a las restricciones de visado impuestas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, y otras dos tienen dificultades para obtener visas.

Se trata de representantes de Zambia y la República del Congo, quienes se han retirado del certamen, que se celebra este mes en el territorio estadounidense, tras no lograr obtener visas. Las concursantes de Sudán del Sur y Zimbabue aún están a la espera de las suyas.

Estados Unidos ha impuesto amplias restricciones de viaje que afectan a decenas de países, muchos de ellos en África, en virtud de proclamaciones emitidas durante el segundo gobierno de Trump.

El gobierno estadounidense amplió las restricciones a otros países en diciembre pasado, entre ellos Zambia y Zimbabue, al tiempo que mantuvo una suspensión total de entrada para los nacionales de la República del Congo y Sudán del Sur.

“Ella se ganó su corona, se ganó su título y merece la oportunidad de representar a la nación a la que sirve con orgullo”, indicaron los organizadores de Miss Universo Zambia en un comunicado esta semana, al anunciar el retiro de su representante, Mubanga Pamela Hatyoka.

En la República del Congo, Georgina Kambongo hizo historia cuando fue coronada como la primera representante del país centroafricano en Miss Universo. Los organizadores congoleños señalan que su imposibilidad de viajar a Puerto Rico está vinculada únicamente a las restricciones de viaje de Trump.

“Los desafíos con la visa estadounidense han retrasado ese viaje, pero la lucha no ha terminado”, escribió la representante de Zimbabue, Roseanna Hall, en una publicación en redes sociales. “Luego de meses de preparación, no me voy a rendir. Sigo confiando en que Dios, que comenzó una buena obra en mí, la llevará a término”.

En Sudán del Sur, los organizadores indicaron que la participación de la concursante Adut Deng seguía siendo incierta pese a meses de esfuerzos para conseguir los documentos de viaje y las aprobaciones necesarias.

“Sudán del Sur merece ser visto, escuchado y representado”, expresaron los organizadores en un comunicado. “Nuestra reina lleva las esperanzas, los sueños, la belleza y la resiliencia de una nación”.

Se espera que la 75ta edición de la competencia cuenta con hasta 120 concursantes. Las delegadas comenzaron a llegar a Puerto Rico el domingo para ensayos y otras actividades preliminares.

Está programada una competencia de trajes nacionales para el 21 de noviembre, seguida de los segmentos de traje de baño y vestido de noche al día siguiente. La ganadora será coronada el 24 de noviembre.