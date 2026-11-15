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Gabito Ballesteros Ofrece Disculpa Pública y Explica Por Qué Fue Detenido en Querétaro

Su defensa asegura que la intervención no se debió a una imputación por apología del delito

gabito-ballesteros-disculpa-queretaroEl cantante posa junto a un árbol de Navidad, en una imagen que publicó en enero de 2023. Foto: Facebook Gabito Ballesteros
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