Gabito Ballesteros Ofrece Disculpa Pública y Explica Por Qué Fue Detenido en Querétaro

Gabito Ballesteros ofreció una disculpa pública por lo ocurrido en su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, tras la cual fue detenido. Sus abogados sostienen que la intervención policial no obedeció a una imputación por apología del delito, sino a la sospecha de que en un vehículo había armas o sustancias ilícitas.

La disculpa llegó en un comunicado de la representación del cantante. En él reconocen un error de criterio y lamentan la situación, aunque no precisan en qué consistió, y aseguran que nunca hubo intención de generar controversia ni de faltar al respeto a las instituciones.

El texto también agradece el recibimiento del público queretano, ofrece disculpas a quienes esperaban una presentación más extensa y expresa el deseo de reencontrarse pronto con los asistentes. Los destinatarios de la disculpa son el Gobierno del Estado de Querétaro, el Gobierno Municipal de El Marqués, las autoridades correspondientes, las corporaciones de seguridad pública y el personal involucrado en el evento.

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Gabriel Ballesteros Abril fue detenido en la madrugada del sábado 14 de noviembre, horas después de su presentación del 13 en la feria. Una ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) detalla la captura y su posterior traslado a la Fiscalía General de la República (FGR).

La versión de la defensa consta en una carta fechada en Querétaro el 14 de noviembre. En ella, Ayrton Marín y José Antonio Ortega, defensores particulares del cantante, afirman que la intervención policial y el traslado de Ballesteros y de parte de su equipo no respondieron a una imputación por apología del delito ni estuvieron relacionados con el contenido de su presentación. Explican que la finalidad fue revisar un vehículo ante la presunción de que pudiera haber armas de fuego o sustancias ilícitas.

De acuerdo con los abogados, tras la revisión no se localizaron sustancias ilícitas ni armas de fuego de procedencia ilegal. Solo se identificó que dos integrantes del equipo de seguridad del artista portaban un arma cada uno y contaban con los permisos de portación correspondientes. Al no advertirse elementos que justificaran mantener la privación de la libertad, señalan, se determinó la liberación inmediata de los involucrados.

La defensa añade que la interpretación del cantante se ajustó al repertorio presentado previamente a las autoridades, con cambios únicamente en el orden de las canciones. Sostiene que Ballesteros reconoce y respeta el marco jurídico aplicable a los espectáculos públicos y que nunca buscó promover, justificar o incentivar conductas delictivas. Los abogados piden distinguir entre la suspensión administrativa de un espectáculo y una investigación de naturaleza penal, dos actuaciones distintas que, a su juicio, no deben presentarse como equivalentes.

En un segundo comunicado, el equipo del cantante aclara que el asunto relacionado con la FGR es independiente de lo sucedido durante la presentación y que se atiende por las vías correspondientes. El texto no detalla en qué consiste ese asunto. Reitera, además, el respeto a las autoridades federales, estatales y municipales, y a las instituciones de seguridad.

La apología del delito, la figura que la defensa descarta como motivo de la intervención, es el discurso que defiende, alaba o glorifica a una persona o un estilo de vida que quebranta la ley, o que promueve la comisión de crímenes.

CT