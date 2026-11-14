Detienen a Gabito Ballesteros por Apología del Delito Tras Cantar 'AMG' en Querétaro
Tras una consulta en el Registro Nacional de Detenciones, N+ confirmó la emisión de la ficha de aprehensión.
Tras una consulta en el Registro Nacional de Detenciones, N+ confirmó la emisión de la ficha de aprehensión.
El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros fue detenido este sábado en Querétaro, luego de que se suspendiera su concierto por cantar dos temas no autorizados por hacer apología del delito.
Tras una consulta en el Registro Nacional de Detenciones, N+ confirmó la emisión de la ficha de aprehensión.
De acuerdo con este documento, el cantante fue aprehendido por elementos de la Policía estatal a las 04:00 horas y se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República.
El músico nacido en Cumpas, Sonora, era una de las estrellas invitadas a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, aunque su participación fue interrumpida.
De acuerdo con la Feria, la suspensión se efectuó cuando Ballesteros se presentaba en el Teatro del Pueblo e incumplió con el repertorio permitido.
Previo a su presentación, el artista entregó al comité organizador una lista de las canciones que interpretaría durante su concierto, la cual fue revisada y autorizada por las autoridades.
"En dicha revisión se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito, conforme a la normatividad vigente en el estado de Querétaro", se informó.
En la canción que Ballesteros interpreta junto a Peso Pluma y Natanael Cano, se hace mención de los diferentes artículos costosos que se ha comprado una persona a través de actividades ilícitas.
Esto dice la letra:
De todo ya pasé, claro que le batallé
Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer
Mercedes AMG, Clase G-63
Lo que un día soñé, todo ya me lo compré
Muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta
Ahí traigo la lista negra pa'l que se pase de verga
Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta
Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta, eah
¡Ea!
Y bien jalados, compa Gabito
Y arriba la bandera, viejo
Pura doble P
¡Yayay!
Así nomás, compa Nata
Así nomás
Compa Gabito, ¡chau!
Pura doble P, viejo
Ayay
Un Jeeter pa' rolar
Los baby a mí me gustan más
Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad
En jet particular, me pongo en cualquier lugar
Destapando las champagne, hay billetes pa' gastar
Moviendo bien el ice, everywhere me han de mirar
Con unos tenis Nike, soy maleante y es lo que hay
Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta
Ahí traigo la lista negra, pa'l que se pase de verga
Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta
Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta