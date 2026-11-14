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Detienen a Gabito Ballesteros por Apología del Delito Tras Cantar 'AMG' en Querétaro

Tras una consulta en el Registro Nacional de Detenciones, N+ confirmó la emisión de la ficha de aprehensión.

Gabito BallesterosFoto: Cuartoscuro | Archivo
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