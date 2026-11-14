Detienen a Gabito Ballesteros por Apología del Delito Tras Cantar 'AMG' en Querétaro

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros fue detenido este sábado en Querétaro, luego de que se suspendiera su concierto por cantar dos temas no autorizados por hacer apología del delito.

Tras una consulta en el Registro Nacional de Detenciones, N+ confirmó la emisión de la ficha de aprehensión.

De acuerdo con este documento, el cantante fue aprehendido por elementos de la Policía estatal a las 04:00 horas y se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República.

Ficha de detención de Gabito Ballesteros. Foto: Captura

El músico nacido en Cumpas, Sonora, era una de las estrellas invitadas a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, aunque su participación fue interrumpida.

De acuerdo con la Feria, la suspensión se efectuó cuando Ballesteros se presentaba en el Teatro del Pueblo e incumplió con el repertorio permitido.

Previo a su presentación, el artista entregó al comité organizador una lista de las canciones que interpretaría durante su concierto, la cual fue revisada y autorizada por las autoridades.

"En dicha revisión se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito, conforme a la normatividad vigente en el estado de Querétaro", se informó.

¿Qué dice "AMG"?

En la canción que Ballesteros interpreta junto a Peso Pluma y Natanael Cano, se hace mención de los diferentes artículos costosos que se ha comprado una persona a través de actividades ilícitas.

Esto dice la letra:

De todo ya pasé, claro que le batallé

Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer

Mercedes AMG, Clase G-63

Lo que un día soñé, todo ya me lo compré

Muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta

Ahí traigo la lista negra pa'l que se pase de verga

Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta

Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta, eah

¡Ea!

Y bien jalados, compa Gabito

Y arriba la bandera, viejo

Pura doble P

¡Yayay!

Así nomás, compa Nata

Así nomás

Compa Gabito, ¡chau!

Pura doble P, viejo

Ayay

Un Jeeter pa' rolar

Los baby a mí me gustan más

Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad

En jet particular, me pongo en cualquier lugar

Destapando las champagne, hay billetes pa' gastar

Moviendo bien el ice, everywhere me han de mirar

Con unos tenis Nike, soy maleante y es lo que hay

Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta

Ahí traigo la lista negra, pa'l que se pase de verga

Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta

Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta