Seguridad

Vinculan a Segundo Implicado por Homicidio de Exlíder del ISSSTE en Tlalpan

Se trata de Ángel ‘N’ quién fue procesado por el delito de homicidio calificado y le impusieron prisión preventiva

Momento en que Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), fue asesinado el 11 de marzo de 2026 en la alcaldía Tlalpan. Foto: N+Momento en que Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), fue asesinado el 11 de marzo de 2026 en la alcaldía Tlalpan. Foto: N+
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