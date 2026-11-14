Vinculan a Segundo Implicado por Homicidio de Exlíder del ISSSTE en Tlalpan

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una segunda vinculación a proceso por el homicidio de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), ocurrido el 11 de marzo de 2026 en la alcaldía Tlalpan.

El nuevo imputado es Ángel “N”, quien presuntamente colaboró con los agresores antes del asesinato y habría proporcionado ropa a uno de ellos después del ataque. Un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado y le impuso prisión preventiva.

De acuerdo con las investigaciones, el día del crimen la víctima circulaba en una camioneta por la colonia Isidro Fabela, cerca del Anillo Periférico, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron y uno de ellos le disparó. Tras el ataque, ambos abandonaron el vehículo y escaparon en unidades distintas.

La Fiscalía CDMX señaló que, mediante el análisis de videograbaciones, entrevistas con testigos e información telefónica, la Policía de Investigación identificó la probable participación de Ángel “N”. Según las indagatorias, habría ayudado a los responsables antes del homicidio y entregado ropa a Sergio “N”, señalado como conductor de la motocicleta.

La orden de aprehensión contra Ángel “N” fue ejecutada el 4 de noviembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde ya estaba detenido desde el 12 de marzo por delitos contra la salud, tras una intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El 10 de noviembre, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó su vinculación a proceso y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Quién es el otro vinculado por el homicidio en Tlalpan?

Se trata de Sergio “N”, identificado como el probable conductor de la motocicleta utilizada durante el ataque. Fue vinculado a proceso el 20 de julio de 2026 y también permanece en prisión preventiva.

La Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a todas las personas que pudieron participar. Ambos imputados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.