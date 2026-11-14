Accidentes

Madre y su Hijo Mueren tras Incendio de Casas de Lamina en Culiacán, Sinaloa

El accidente ocurrió en el fraccionamiento Hacienda del Valle

El percance ocurrió durante las primeras horas del día.Foto: N+

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Un incendio en Culiacán cobra la vida de Rocío y su hijo Jorge, de 11 años. El siniestro consumió tres casas de lámina en minutos.

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