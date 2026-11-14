Madre y su Hijo Mueren tras Incendio de Casas de Lamina en Culiacán, Sinaloa

Una madre y su hijo de 11 años de edad, perdieron la vida luego de quedar atrapados en un incendio que consumió al menos tres viviendas de lamina en una zona de invasión en el fraccionamiento Hacienda del Valle en Culiacán.

La mamá fallecida fue identificada con el nombre de Rocío de 38 años de edad y su hijo Jorge de 11 años, mientras que el padre del menor y pareja de la mujer, resultó con quemaduras de segundo grado por lo que fue trasladado a un hospital.

El siniestro se registró alrededor de las 5:00 horas de la mañana por la avenida Cruz Gálvez y calle Profesor Natividad Macías.

Bomberos acudieron al sitio del incendio pero desafortunadamente las llamas consumieron las viviendas en cuestión de minutos.