‘Me Sigo Preparando’: Kika Edgar Habla de Corazón Roto Tour y Debut de su Hija en Concierto

Kika Edgar habló en entrevista exclusiva de Despierta, un noticiero de N+, de su próxima presentación de cierre de año en la Ciudad de México (CDMX), el 5 de diciembre con Corazón Roto Tour.

“Estoy muy feliz de estar con ustedes este día para invitarlos a que nos acompañen en este espectáculo de despecho, desamor y drama total. Es un lugar espectacular, en donde todos tenemos la oportunidad de volvernos uno mismo", dijo la cantante.

También agradeció a su público por el apoyo que ha recibido en un momento en que su carrera es “totalmente independiente”.

“Creo que todas las cosas que he hecho hasta ahora, cómo he avanzado y cómo he evolucionado como artista, no solamente arriba de un escenario, sino también como productora y directora, han sido parte de un viaje espectacular”, destacó.

Kika detalló que su espectáculo Corazón Roto Tour es un recorrido musical de sus grandes éxitos, con temas de despecho y desamor que son del gusto del púbico.

Kika Edgar anuncia debut de su hija como cantante

Kika Edgar adelantó que su hija, Majo Edgar, será su invitada en el concierto que ofrecerá en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 5 de diciembre, lo que será su debut como cantante.

“Está con toda la actitud de aprender y de tener una carrera en la música. La voy a tener de invitada. Ahí va a ser el inicio de su extraordinaria carrera como cantante y compositora musical".

La cantante aseguró que a pesar de su 20 años de carrera se sigue esforzando para darle al público un show de calidad para que disfruten de un espectáculo increíble.

Dijo que cierra el año con nuevos proyectos, entre ellos una trilogía musical, donde va explorar otros ritmos, sin embargo, no dio más detalles.

“Vienen muchos proyectos, mucha música y muchos discos. También viene una trilogía musical que es exclusiva para ustedes”, puntualizó la cantante.

Con información de N+

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