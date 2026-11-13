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‘Me Sigo Preparando’: Kika Edgar Habla de Corazón Roto Tour y Debut de su Hija en Concierto

La cantante se presentará el próximo 5 de diciembre en un recinto de la CDMX

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Kika Edgar Habla en Exclusiva con N+ de Nuevos Proyectos y Presentación en CDMX

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La cantante Kika Edgar invita a su concierto en CDMX el 5 de diciembre, donde su hija Majo debutará. Un show de desamor y nuevos ritmos que promete sorprender. ¡Descubre más!

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