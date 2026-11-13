¿De Qué Murió Christian Cousins, Estrella de 'Un Detective en el Kínder'?

Christian Cousins, estrella infantil de "Un detective en el kínder", falleció el pasado 22 de octubre y su hermano gemelo "Joey" confirmó la razón de su muerte a los 43 años de edad.

“Descansa en paz, mi querido hermano Christian Cousins”, dijo su hermano gemelo.

El actor murió luego de pasar meses con una enfermedad hepática.

En su mensaje, Roeser explicó que los hermanos eran hijos del mismo padre biológico, pero crecieron en diferentes estados. Mientras Christian y Joey vivían en California, él creció en Washington y no tuvo oportunidad de conocerlos hasta sus años universitarios.

"Era todo un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún mayores", expresó al recordar a su hermano.

Roeser también reveló que Christian había atravesado un complicado estado de salud debido a una enfermedad hepática.

En medio del dolor por su pérdida, encontró consuelo en la esperanza de que ahora estuviera en el cielo junto a su madre, libre del sufrimiento que lo acompañó durante sus últimos días.

¿Quién es Christian Cousins, actor de Hollywood?

Christian Cousins fue un actor estadounidense que nació en 1983 y comenzó su trayectoria artística durante su infancia. Alcanzó popularidad al compartir con su hermano gemelo, Joseph "Joey" Cousins, el personaje de Dominic en Kindergarten Cop, además de participar en la serie Knots Landing.

En 2020 volvió a encontrarse con Arnold Schwarzenegger y otros integrantes del elenco de Kindergarten Cop para celebrar el 30.º aniversario de la película.

Después de alejarse de Hollywood, Cousins desarrolló su vida profesional en el sector empresarial, particularmente en la industria del mobiliario y los artículos para el hogar. En una entrevista publicada con motivo del reencuentro de Kindergarten Cop en 2020, se informó que ocupaba el cargo de vicepresidente de desarrollo minorista de LumiSource y que también participaba en otros negocios.

TLS