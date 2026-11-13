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¿De Qué Murió Christian Cousins, Estrella de 'Un Detective en el Kínder'?

El actor tenía 43 años y compartió créditos con Arnold Swarzeneger en la película de 1990

Christian CousinsChristian Cousins, actor de Hollywood. Foto: FB/ Jonas Cord Roeser

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