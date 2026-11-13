SpaceX Prepara un Lanzamiento Histórico: Así Será y Esto Debes Saber

SpaceX se prepara para realizar un lanzamiento histórico este viernes, con una nueva prueba de su enorme cohete Starship, que buscará recuperar por primera vez tanto la nave espacial como el propulsor que la impulsa.

La misión, denominada Starship Flight 15, despegará desde las instalaciones de Starbase, en el sur de Texas, cerca de la frontera con México. La ventana de lanzamiento está programada para iniciar a las 16:45 horas, tiempo del centro de México, y tendrá una duración de 75 minutos.

El objetivo principal de esta prueba será intentar que las dos partes del cohete regresen a la plataforma de lanzamiento, donde serán sujetadas por los brazos mecánicos de una torre diseñada para recuperarlas.

En vuelos anteriores, SpaceX ya había conseguido recuperar el propulsor Super Heavy, pero todavía no había intentado realizar la misma maniobra con Starship, la parte superior del cohete que continúa su recorrido hacia el espacio.

¿Por qué será un lanzamiento histórico de SpaceX?

Si la prueba tiene éxito, SpaceX habrá conseguido recuperar por primera vez las dos partes de un sistema de lanzamiento orbital.

De acuerdo con el plan de vuelo, el propulsor Super Heavy intentará regresar a la base aproximadamente seis minutos y medio después del despegue.

Mientras tanto, Starship continuará su recorrido alrededor de la Tierra y permanecerá en el espacio durante más de 22 horas. Después intentará regresar a Starbase para ser atrapada por los brazos mecánicos de la torre.

La empresa contempla también desplegar 26 satélites de su red de internet Starlink durante el recorrido.

¿Dónde y cómo ver el lanzamiento de SpaceX en vivo?

La transmisión podrá seguirse a través de los canales oficiales de SpaceX, principalmente en su cuenta de X y en su página web.

La cobertura está prevista para comenzar aproximadamente 30 minutos antes del despegue, por lo que podrá seguirse desde las 16:15 horas, tiempo del centro de México.

La maniobra de recuperación de Starship, si se desarrolla conforme al plan, ocurrirá hasta el sábado 14 de noviembre, más de 22 horas después del lanzamiento.

SpaceX advierte que el regreso de la nave a la plataforma dependerá de que sus sistemas funcionen correctamente. Si detectan algún problema, la empresa podrá cancelar el intento de recuperación y dirigirla hacia un amerizaje en el océano Pacífico.