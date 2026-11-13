Ciencia y Tecnología

SpaceX Prepara un Lanzamiento Histórico: Así Será y Esto Debes Saber

La empresa busca lograr una maniobra que hasta ahora no ha conseguido con las dos partes de su cohete

SpaceX Prepara un Lanzamiento Histórico: Así Será y Esto Debes SaberLa nave 42 se traslada a la plataforma de lanzamiento de Starbase. Foto: @SpaceX

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SpaceX se prepara para un lanzamiento histórico: Starship y su propulsor Super Heavy intentarán regresar a la Tierra.

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