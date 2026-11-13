Ciencia y Tecnología

¿Cuánto Tiempo Puede Tardar en que se Actualice Mi Correo de Outlook por Caída de Microsoft?

La empresa descartó alguna actividad maliciosa ante la falla a nivel internacional

Caída de Microsoft a nivel internacionalMicrosoft. Foto: Reuters | Archivo

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¿Tu correo Outlook sigue sin actualizarse? Microsoft trabaja en la recuperación tras la caída global que afectó también a Teams. Se espera que el servicio se normalice en las próximas horas.

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