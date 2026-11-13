¿Cuánto Tiempo Puede Tardar en que se Actualice Mi Correo de Outlook por Caída de Microsoft?

Microsoft sufrió una caída en México y en todo el mundo, de la cual no se ha recuperado por completo. Te decimos cuánto tiempo podría tardar en actualizar tu correo de Outlook tras el impacto por la falla técnica que afectó también las plataformas Teams y AI Copilot.

La caída del servicio de Microsoft Outlook y Teams paralizó la comunicación de empresas y administraciones públicas de todo el mundo, lo que obligó a algunas organizaciones a buscar alternativas para comunicarse.

De acuerdo con Microsoft, la falla se debió a problemas en los servidores y descartó alguna actividad maliciosa.

¿Cuánto tiempo puede tardar en que se actualice mi correo Microsoft Outlook?

La mañana de hoy, Microsoft informó que sigue trabajando para reanudar el servicio de sus plataformas con “un progreso alentador en la recuperación”.

“Algunos usuarios aún pueden experimentar problemas intermitentes mientras continúan las acciones de recuperación”, indicó Microsoft en un mensaje publicado en X.

Sobre el servicio de Outlook, Microsoft dijo que “la ventana de tiempo de espera extendida de 48 horas para correos electrónicos sigue vigente para ayudar a proteger los mensajes retrasados mientras la entrega se pone al día”.

Más tarde, la empresa señaló que avanza la recuperación del servicio de correo electrónico y que está cada vez más cerca de los niveles normales.

El corporativo indicó que algunos de los usuarios aún pueden experimentar problemas intermitentes de acceso o retrasos en la entrega de correos electrónicos en Outlook.

Microsoft cayó 0.84% en la apertura de Wall Street este viernes tras la falla mundial de sus plataformas; sin embargo, recuperó terreno conforme transcurrió la jornada y sus acciones subieron 0.39%.

Con información de N+.

RMT